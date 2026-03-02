Відео
Перший тиждень весни принесе щастя цим знакам Зодіаку за Таро

Перший тиждень весни принесе щастя цим знакам Зодіаку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 11:03
Яким знакам Зодіаку пощастить у перший тиждень весни 2026 — гороскоп за Таро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Весна вже на порозі, а разом із нею нові перспективи та виклики. За віщуванням містичних карт Таро, період з 2 по 8 березня чотирьом знакам Зодіаку несе особливу удачу. Це час швидких рішень, неочікуваних зустрічей і шансів.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку удача посміхатиметься на цьому тижні та як не упустити можливості на щастя. 

Скорпіон — карта Таро "Маг"

Вам випала сильна карта, яка символізує вплив та здатність втілювати ідеї у реальність. Цей тиждень буде сприятливим для складних розмов, переговорів, початку нових справ. Можливе вигідне підписання контракту або нова співпраця. "Маг" каже: ваша удача в ініціативі. Чим активніше ви дієте, тим більше отримуєте.

Близнюки — карта Таро "Закохані" (перевернута)

Вже на початку весни вам доведеться зробити важливий життєвий вибір. Він може стосуватися як особистих стосунків, так і кар'єри. Можлива відверта розмова, яка зніме напругу, або рішення сказати "ні" тому, що більше не приносить радості. "Закохані" у перевернутому вигляді говорять: удача прийде тоді, коли ви будете чесними із собою.

Терези — карта Таро "Сонце"

Вам випала одна з найсильніших карт, яка вказує на початок світлого періоду. Успіх може чекати у різних сферах життя, залежно від того, на чому ви зробите акцент. Період з 2 по 8 березня сприятливий для співбесід, виступів, презентацій або важливих зустрічей. Також пощастити може у коханні. Романтичні знайомства обіцяють бути яскравими та перспективними.

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Перевернута "Дев'ятка Пентаклів" дає вам цікаву підказку — ви стоїте на порозі фінансового прориву, але поки що недооцінюєте себе. Перший тиждень весни може принести можливість заробити більше або отримати стабільність у грошових питаннях. Проте для цього доведеться переглянути свою стратегію: підвищити ціну на свої послуги, попросити про перегляд зарплати або відмовитись від невигідної співпраці.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
