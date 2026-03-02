Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Таро пророчат удачу этим знакам Зодиака уже в первую неделю весны

Таро пророчат удачу этим знакам Зодиака уже в первую неделю весны

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 11:03
Каким знакам Зодиака повезет в первую неделю весны 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Весна официально вступила в свои права, а вместе с ней в нашу жизнь ворвались новые перспективы и вызовы. Как пророчат мистические карты Таро, период со 2 по 8 марта четырем знакам Зодиака обещает наибольшую удачу. Это время быстрых решений, неожиданных встреч и шансов.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака удача будет улыбаться на этой неделе и как не упустить возможности на счастье.

Реклама
Читайте также:
Скорпион — карта Таро "Маг"

Вам выпала сильная карта, которая символизирует влияние и возможность воплотить идеи в жизнь. Эта неделя будет благоприятной для сложных разговоров, переговоров, начала новых дел. Возможно выгодное подписание контракта или новое сотрудничество. "Маг" говорит: ваша удача в инициативе. Чем активнее вы действуете, тем больше получаете.

Близнецы — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Уже в начале весны вам предстоит сделать важный жизненный выбор. Он может касаться как личных отношений, так и карьеры. Возможен откровенный разговор, который снимет напряжение, или решение сказать "нет" тому, что больше не приносит радости. "Влюбленные" в перевернутом виде говорят: удача придет тогда, когда вы будете честны с собой.

Весы — карта Таро "Солнце"

Вам выпала одна из самых сильных карт, которая указывает на начало светлого периода. Успех может ждать в разных сферах жизни, в зависимости от того, на чем вы сделаете акцент. Период со 2 по 8 марта благоприятен для собеседований, выступлений, презентаций или важных встреч. Также повезти может в любви. Романтические знакомства обещают быть яркими и перспективными.

Водолей — карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Девятка Пентаклей" дает вам интересную подсказку — вы стоите на пороге финансового прорыва, но пока недооцениваете себя. Первая неделя весны может принести возможность заработать больше или получить стабильность в денежных вопросах. Однако для этого придется пересмотреть свою стратегию: повысить цену на свои услуги, попросить о пересмотре зарплаты или отказаться от невыгодного сотрудничества.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Какие знаки Зодиака найдут работу мечты в марте 2026.

Кто заработает большие прибыли уже в первый месяц весны.

Кто в марте рискует столкнуться с проблемами в сфере финансов.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации