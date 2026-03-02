Каким знакам Зодиака повезет в первую неделю весны 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Весна официально вступила в свои права, а вместе с ней в нашу жизнь ворвались новые перспективы и вызовы. Как пророчат мистические карты Таро, период со 2 по 8 марта четырем знакам Зодиака обещает наибольшую удачу. Это время быстрых решений, неожиданных встреч и шансов.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака удача будет улыбаться на этой неделе и как не упустить возможности на счастье.

Скорпион — карта Таро "Маг"

Вам выпала сильная карта, которая символизирует влияние и возможность воплотить идеи в жизнь. Эта неделя будет благоприятной для сложных разговоров, переговоров, начала новых дел. Возможно выгодное подписание контракта или новое сотрудничество. "Маг" говорит: ваша удача в инициативе. Чем активнее вы действуете, тем больше получаете.

Близнецы — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Уже в начале весны вам предстоит сделать важный жизненный выбор. Он может касаться как личных отношений, так и карьеры. Возможен откровенный разговор, который снимет напряжение, или решение сказать "нет" тому, что больше не приносит радости. "Влюбленные" в перевернутом виде говорят: удача придет тогда, когда вы будете честны с собой.

Весы — карта Таро "Солнце"

Вам выпала одна из самых сильных карт, которая указывает на начало светлого периода. Успех может ждать в разных сферах жизни, в зависимости от того, на чем вы сделаете акцент. Период со 2 по 8 марта благоприятен для собеседований, выступлений, презентаций или важных встреч. Также повезти может в любви. Романтические знакомства обещают быть яркими и перспективными.

Водолей — карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Девятка Пентаклей" дает вам интересную подсказку — вы стоите на пороге финансового прорыва, но пока недооцениваете себя. Первая неделя весны может принести возможность заработать больше или получить стабильность в денежных вопросах. Однако для этого придется пересмотреть свою стратегию: повысить цену на свои услуги, попросить о пересмотре зарплаты или отказаться от невыгодного сотрудничества.

