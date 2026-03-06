Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Свята Таро віщують незабутній сюрприз на 8 березня цим знакам Зодіаку

Таро віщують незабутній сюрприз на 8 березня цим знакам Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 17:43
Яким знакам Зодіаку чекати на сюрприз 8 березня 2026 — гороскоп за Таро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Розклад містичних карт Таро показує: для п'яти знаків Зодіаку 8 березня буде не просто святковим днем, а часом коли доля готує особливі моменти щастя.

Новини.LIVE ділиться прогнозом, кому чекати на приємний сюрприз 8 березня.

Близнюки — карта Таро "Колесо Фортуни"

Цього дня на вас може чекати щаслива випадковість. Можливі приємний подарунок, запрошення або новина, яка змінить ваш настрій на краще. Будьте відкритими до нових емоцій і не плануйте кожну хвилину, адже головна радість може прийти зовсім несподівано.

Рак — карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

"Туз Кубків" у перевернутому положенні говорить про емоції, які довго стримувалися. Але саме на свято 8 березня вони можуть прорватися у вигляді щирого зізнання або дуже теплих слів. Можливо, хтось відкриє вам своє серце, наважиться сказати те, що давно хотів. Не сахайтеся розмов і будьте уважними до дрібниць.

Діва — карта Таро "Паж Пентаклів"

Ваш сюрприз може мати практичну або матеріальну цінність. "Паж Пентаклів" натякає на подарунок, нові можливості або корисні пропозиції. Серед звичайних розмов може з'явитися шанс, який варто не проґавити.

Терези — карта Таро "Закохані"

Таро вказують на романтичний жест, щиру увагу або подію, яка торкнеться серця. День може пройти під знаком гармонії, теплих розмов і приємних емоцій. Не поспішайте та дайте подіям розгортатися природно.

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Перевернута "Дев'ятка Кубків" говорить про бажання, які мають шанс здійснитися. 8 березня можливі несподіваний знак уваги або подарунок. Також можливий сюрприз у родині або теплий жест від близьких. Не відмовляйтеся від святкового настрою і дозволяйте іншим порадувати вас.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку сюрприз 8 березня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
