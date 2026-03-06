Яким знакам Зодіаку чекати на сюрприз 8 березня 2026 — гороскоп за Таро

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Розклад містичних карт Таро показує: для п'яти знаків Зодіаку 8 березня буде не просто святковим днем, а часом коли доля готує особливі моменти щастя.

Новини.LIVE ділиться прогнозом, кому чекати на приємний сюрприз 8 березня.

Реклама

Читайте також:

Близнюки — карта Таро "Колесо Фортуни"

Цього дня на вас може чекати щаслива випадковість. Можливі приємний подарунок, запрошення або новина, яка змінить ваш настрій на краще. Будьте відкритими до нових емоцій і не плануйте кожну хвилину, адже головна радість може прийти зовсім несподівано.

Рак — карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

"Туз Кубків" у перевернутому положенні говорить про емоції, які довго стримувалися. Але саме на свято 8 березня вони можуть прорватися у вигляді щирого зізнання або дуже теплих слів. Можливо, хтось відкриє вам своє серце, наважиться сказати те, що давно хотів. Не сахайтеся розмов і будьте уважними до дрібниць.

Діва — карта Таро "Паж Пентаклів"

Ваш сюрприз може мати практичну або матеріальну цінність. "Паж Пентаклів" натякає на подарунок, нові можливості або корисні пропозиції. Серед звичайних розмов може з'явитися шанс, який варто не проґавити.

Терези — карта Таро "Закохані"

Таро вказують на романтичний жест, щиру увагу або подію, яка торкнеться серця. День може пройти під знаком гармонії, теплих розмов і приємних емоцій. Не поспішайте та дайте подіям розгортатися природно.

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Перевернута "Дев'ятка Кубків" говорить про бажання, які мають шанс здійснитися. 8 березня можливі несподіваний знак уваги або подарунок. Також можливий сюрприз у родині або теплий жест від близьких. Не відмовляйтеся від святкового настрою і дозволяйте іншим порадувати вас.

Також ділимося іншими пророцтвами карт Таро

Яким знакам Зодіаку слід уникати будь-яких спокус до кінця цього тижня.

Кому зі знаків Зодіаку перший тиждень весни принесе щастя.

Хто у березні нарешті знайде справжнє кохання.

Які знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у березні.

Хто зможе отримати великі прибутки вже у перший місяць весни.