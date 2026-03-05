Свято 8 березня 2026 — які подарунки несуть нещастя, хвороби та злидні

Погані подарунки на 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

На 8 березня багато жінок отримують квіти, приємні сюрпризи та презенти. Проте народні прикмети попереджають: деякі подарунки на свято можуть мати небезпечну енергетику, що притягує сварки, сльози, фінансові проблеми або навіть хвороби.

Новини.LIVE розповідає, що не можна дарувати на 8 березня, щоб не накликати нещасть та не зіпсувати святковий настрій.

Читайте також:

Подарунки, які не можна дарувати на 8 березня

1. Ножі, виделки та інші гострі предмети

Народні прикмети стверджують, подаровані ножі, виделки та інші гострі предмети несуть сварки. Такий подарунок може "перерізати" гармонію у стосунках. Щоб нейтралізувати негативну дію, людина, якій дарують, має символічно заплатить за річ кілька монет.

2. Ножиці

Ще один предмет, який за прикметами пов'язують із розривом стосунків — ножиці. Вони можуть "перерізати" дружбу або любов.

3. Шарф

Попри те, що шарф може здатися милим і практичним подарунком, у народних віруваннях він символізує розлуку.

4. Дзеркало

Дзеркало здавна вважали містичним предметом. Вважається, що воно є вікном у потойбіччя та здатне накопичувати енергію як позитивну, так і негативну. Саме тому дарувати дзеркало радять дуже обережно. Існує прикмета, що такий подарунок може забрати красу, молодість або накликати хвороби.

5. Носова хустка

За народними прикметами, носова хустка асоціюється зі сльозами. Саме тому її не рекомендують дарувати на свята.

6. Пасок

Пасок означає обмеження свободи або певні труднощі у житті. Тому у народі вважають, що такий подарунок може "скувати" людину та притягнути проблеми.

7. Годинник

За повір'ями, годинник відміряє час до розставання. Тобто, хороші стосунки між дарувальником і адресатом ризикують швидко закінчаться. Якщо подарувати наручний годинник другій половинці, то ви можете розлучитися як тільки стрілки циферблата зупиняться. Ще одна народна прикмета стверджує, що людина, яка дарує годинник, віддає частину свого часу, причому, не найкращого — з бідами і печалями.

8. Ланцюжок

За деякими повір'ями, ланцюжок символізує зв'язок, який може несподівано обірватися. Саме тому такий подарунок іноді пов'язують із розлукою.

9. Перли

Існує стародавня прикмета, що перли символізують сльози та можуть накликати сум або переживання.

10. Порожній гаманець

Гаманець вважається символом достатку, тому дарувати його порожнім не заведено. За прикметами, це може притягнути фінансові труднощі. Обов'язково покладіть у нього хоча б одну купюру або монету, якщо плануєте робити такий подарунок.

