Головна Свята Що подарувати подрузі на 8 березня 2026 — ідеї, щоб вона зраділа

Що подарувати подрузі на 8 березня 2026 — ідеї, щоб вона зраділа

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 06:01
Подарунок на 8 березня 2026 — який сюрприз зробити подрузі на свято
Подарунок подрузі на 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день — весняне свято, яке є чудовою нагодою сказати подрузі, як багато вона для вас означає. На 8 березня їй можна подарувати щось особливе — тепле, щире, продумане до деталей.

Новини.LIVE ділиться креативними ідеями подарунків для подруги на 8 березня, які точно принесуть радість та усмішку.

Читайте також:

Як обрати подарунок подрузі на 8 березня 2026

Перш ніж купувати перший-ліпший набір солодощів, зупиніться і подумайте: яка вона — ваша подруга? Подарунок на 8 березня варто підбирати не за трендами, а за її стилем життя. Вона екстраверт, якого не втримаєш вдома, чи домосідка? Обожнює книги, практичні речі або сюрпризи та креатив? Чим точніше ви відповісте собі на ці запитання, тим легше буде обрати ідеальний презент.

Ідеї подарунків подрузі на 8 березня 2026

Подарунок для енергійної подруги, що не сидить на місці

Якщо ваша "бестія" дуже активна, подаруйте їй:

  • стильну термокружку для подорожей;
  • скретч-карту світу;
  • компактну косметичку для подорожей;
  • набір для пікніка або кемпінгу;
  • сертифікат на майстер-клас з танців чи спортивного заняття;
  • фітнес-аксесуари;
  • білети у кіно, театр, на виставку.

Презент для поціновувачки домашнього затишку

Якщо вона цінує вечори з чаєм, книгою або серіалами, їй сподобається:

  • ароматична свічка з ніжним ароматом;
  • м'який плед;
  • книга улюбленого жанру;
  • гарна чашка з оригінальним написом;
  • набір чаю або кави в подарунковій упаковці;
  • її улюблені солодощі або смаколики креативно упаковані.

Сюрприз для творчої та креативної подруги

Якщо ви дружите з творчою особистістю, подаруйте їй:

  • стильний блокнот або планер;
  • набір маркерів чи ручок;
  • набір фарб;
  • набори для творчості (ліплення з глини, створення свічок, малювання за номерами тощо);
  • сертифікат на майстер-клас;
  • сертифікат на творчий курс.

Подарунки для подруги, яка любить готувати

Коліжанка любить експериментувати на кухні, тоді підійдуть:

  • незвичайні спеції;
  • форми для випічки;
  • набір для приготування десертів;
  • стильний фартух.

Бюджетні подарунки подрузі на 8 березня

Не обов'язково витрачати багато, щоб зробити приємно. Якщо ви шукаєте недорогий подарунок на 8 березня, зверніть увагу на:

  • авторські цукерки або шоколад;
  • міні-букет;
  • мило ручної роботи;
  • брелок із символічним написом;
  • листівку з особистим побажанням.

А щоб ваш подарунок у будь-якому випадку став особливим, доповніть його щирим підписом, жартом, який зрозумілий лише вам, або спільним фото.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
