Які квіти не можна дарувати на 8 березня 2026, щоб не накликати нещасть

Квіти на 8 березня, які не можна дарувати. Колаж: Новини.LIVE

На свято 8 березня, за доброю традицією, коханим, мамам, бабусям, сестрам, донькам, подругам, колегам дарують квіти, щоб висловити вдячність, любов або повагу. Але чи замислювалися ви, що навіть букет може мати прихований зміст? За народними прикметами, деякі рослини здатні накликати непорозуміння чи навіть біду.

Новини.LIVE розповідає, які квіти категорично не можна дарувати жінкам на 8 березня 2026, щоб не притягнути у життя негатив.

Квіти, які не можна дарувати на 8 березня

Зів'ялий або "втомлений" букет

Квіти, які вже втратили свіжість є символом згасання почуттів, а також говорить про байдужість людини, яка їх дарує.

Штучні квіти

Хоча штучні композиції можуть виглядати реалістично та бути практичними, у багатьох вони асоціюються з траурною символікою. За народними прикметами, такі рослини несуть мертву енергетику. Дарувати такі квіти на 8 березня — означає притягувати холод у стосунки і нещастя у життя.

Червоні гвоздики

В Україні ця квітка давно втратила "святкову ауру". Червоні гвоздики у багатьох асоціюються з трауром, жалобою. Тож, якщо бажаєте подарувати саме гвоздики, обирайте пастельні відтінки, білі або ніжно-рожеві.

Яскраво-червоні квіти

Червоний колір асоціюють із коханням та пристрастю. Але якщо ви не перебуваєте у романтичних стосунках із жінкою, такий букет може бути недоречний.

Жовті квіти

За народними прикметами, жовті квіти символізують розставання і зраду. Саме тому жовті тюльпани чи троянди можуть викликати неприємні асоціації. Краще уникати такого вибору або ж доповнити композицію іншими відтінками.

Квіти з різким запахом

Квіти, які мають сильний запах, до прикладу, гіацинти, конвалії або лілії, можуть спровокувати головний біль або алергічну реакцію. Тому, якщо ви не впевнені, краще подарувати інший букет, який буде безпечним.

Кактуси

За прикметами, кактуси асоціюються з агресією та напруженням. Хоча для поціновувачки кімнатних рослин це може бути доречний варіант. Якщо не хочете ризикувати, оберіть більш традиційні весняні квіти.

