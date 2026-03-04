Видео
Эти цветы на 8 марта притянут страшные беды — что нельзя дарить

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 07:01
Цветы на 8 марта 2026 — какие растения нельзя дарить, чтобы не навлечь беды
Цветы на 8 марта, которые нельзя дарить. Коллаж: Новини.LIVE

По традиции, на 8 марта, женщины получают в подарок цветы. Такой жест — способ выразить благодарность, любовь или уважение. Но мало кто знает, что даже букет может иметь скрытый смысл. По народным приметам, некоторые растения способны навлечь несчастья и беду.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы категорически нельзя дарить женщинам на 8 марта 2026, чтобы не привлечь в жизнь негатив.

Цветы, которые нельзя дарить на 8 марта

  • Увядший или "уставший" букет

Цветы, которые уже потеряли свежесть являются символом угасания чувств, а также говорит о равнодушии человека, который их дарит.

  • Искусственные цветы

Хотя искусственные композиции могут выглядеть реалистично и быть практичными, у многих они ассоциируются с траурной символикой. По народным приметам, такие растения несут мертвую энергетику. Дарить такие цветы на 8 марта — значит притягивать холод в отношения и несчастье в жизнь.

  • Красные гвоздики

В Украине этот цветок давно потерял "праздничную ауру". Красные гвоздики у многих ассоциируются с трауром. Поэтому, если хотите подарить именно гвоздики, выбирайте пастельные оттенки, белые или нежно-розовые.

  • Ярко-красные цветы ярко-красные цветы

Красный цвет ассоциируют с любовью и страстью. Но если вы не находитесь в романтических отношениях с женщиной, такой букет может быть неуместен.

  • Желтые цветы

По народным приметам, желтые цветы символизируют расставание и измену. Именно поэтому желтые тюльпаны или розы могут вызвать неприятные ассоциации. Лучше избегать такого выбора или же дополнить композицию другими оттенками.

  • Цветы с резким запахом

Цветы, которые имеют сильный запах, к примеру, гиацинты, ландыши или лилии, могут спровоцировать головную боль или аллергическую реакцию. Поэтому, если вы не уверены, лучше подарить другой букет, который будет безопасным.

  • Кактусы

По приметам, кактусы ассоциируются с агрессией и напряжением. Хотя для любительницы комнатных растений это может быть уместный вариант. Если не хотите рисковать, выберите более традиционные весенние цветы.

приметы растения цветы советы 8 марта праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
