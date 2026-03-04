Цветы на 8 марта 2026 — какие растения нельзя дарить, чтобы не навлечь беды

Цветы на 8 марта, которые нельзя дарить. Коллаж: Новини.LIVE

По традиции, на 8 марта, женщины получают в подарок цветы. Такой жест — способ выразить благодарность, любовь или уважение. Но мало кто знает, что даже букет может иметь скрытый смысл. По народным приметам, некоторые растения способны навлечь несчастья и беду.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы категорически нельзя дарить женщинам на 8 марта 2026, чтобы не привлечь в жизнь негатив.

Реклама

Читайте также:

Цветы, которые нельзя дарить на 8 марта

Увядший или "уставший" букет

Цветы, которые уже потеряли свежесть являются символом угасания чувств, а также говорит о равнодушии человека, который их дарит.

Искусственные цветы

Хотя искусственные композиции могут выглядеть реалистично и быть практичными, у многих они ассоциируются с траурной символикой. По народным приметам, такие растения несут мертвую энергетику. Дарить такие цветы на 8 марта — значит притягивать холод в отношения и несчастье в жизнь.

Красные гвоздики

В Украине этот цветок давно потерял "праздничную ауру". Красные гвоздики у многих ассоциируются с трауром. Поэтому, если хотите подарить именно гвоздики, выбирайте пастельные оттенки, белые или нежно-розовые.

Ярко-красные цветы ярко-красные цветы

Красный цвет ассоциируют с любовью и страстью. Но если вы не находитесь в романтических отношениях с женщиной, такой букет может быть неуместен.

Желтые цветы

По народным приметам, желтые цветы символизируют расставание и измену. Именно поэтому желтые тюльпаны или розы могут вызвать неприятные ассоциации. Лучше избегать такого выбора или же дополнить композицию другими оттенками.

Цветы с резким запахом

Цветы, которые имеют сильный запах, к примеру, гиацинты, ландыши или лилии, могут спровоцировать головную боль или аллергическую реакцию. Поэтому, если вы не уверены, лучше подарить другой букет, который будет безопасным.

Кактусы

По приметам, кактусы ассоциируются с агрессией и напряжением. Хотя для любительницы комнатных растений это может быть уместный вариант. Если не хотите рисковать, выберите более традиционные весенние цветы.

Также делимся другими полезными праздничными темами

Как на 8 марта выбрать цветы по знаку Зодиака, чтобы они принесли удачу.

Какие цветы в горшке можно подарить на Международный женский день.

Что стоит подарить любимой на 8 марта, чтобы она точно была приятно удивлена.