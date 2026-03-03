Видео
Видео

Подарки на 8 марта для мамы и бабушки — как выразить свою любовь

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 23:47
Праздник 8 марта 2026 — что подарить маме и бабушке, чтобы выразить любовь
Подарок маме и бабушке на 8 марта. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине Международный женский день или 8 марта давно перестал быть банальным праздником весны. Прежде всего, это дата, когда мы еще раз можем выразить свою благодарность главным женщинам в нашей жизни за поддержку, тепло и безусловную любовь. Но как выбрать подарок маме или бабушке так, чтобы он действительно тронул? Банальные букеты и стандартные наборы уже не работают — хочется чего-то особенного, со смыслом.

Новини.LIVE делится идеями подарков на 8 марта 2026, которые скажут о вашей заботе громче тысячи слов.

Читайте также:

Как правильно выбирать подарок на 8 марта — на что обратить внимание

Прежде чем покупать подарок на 8 марта маме или бабушке, подумайте: что она любит, о чем мечтает, чем живет. Обязательно:

  1. Учитывайте образ жизни. Если мама или бабушка активна, любит движение и новые впечатления — подарите эмоцию. Если обожает домашний уют — сделайте акцент на комфорте.
  2. Избегайте намеков. Средства для похудения, лекарства, медтехника, антивозрастная косметика или бытовая техника подаренные без запроса могут обидеть.
  3. Делайте акцент на личности. Именной подарок, фотоальбом с семейными фотографиями, вещь, связанная с ее увлечением, — всегда лучше универсальных "женских наборов".

Что подарить маме на 8 марта 2026 — идеи к празднику

Подарки, которые могут попасть прямо в сердце и вызвать искреннюю радость у вашей мамы:

  1. Качественные вещи, о которых она мечтает. Стильный кашемировый шарф, качественная кожаная сумка или изящные перчатки — то, что она когда-то любила, но давно не позволяет себе купить.
  2. Подарок-впечатление. Билеты в театр, на концерт любимого исполнителя, сертификат на мастер-класс или SPA-процедуры. Такой подарок подарит новые эмоции, которые часто важнее вещей.
  3. Техника для удовольствия. Электронная книга, беспроводные наушники, умная колонка — современные гаджеты, которые облегчают жизнь и дарят радость.
  4. Сертификаты на онлайн-курсы, уроки танцев, йогу, фитнес. То, что наполнит жизнь вашей мамы разнообразием и подарит искру.
  5. Если мама любит готовить, обратите внимание на стильную посуду, креативные формы для выпечки или кухонный гаджет, который она давно хотела.

Что подарить бабушке на 8 марта

Идеи подарков бабушке на 8 марта давно вышли за пределы пледа и тапочек. Современные бабушки разные — активные, любознательные, стильные.

Для активной бабушки подойдут:

  • треккинговые кроссовки;
  • палки для скандинавской ходьбы;
  • термокухоль;
  • сертификат на уроки танцев;
  • подписка на онлайн-курсы.

Для бабушки-домоседки лучше выбирать:

  • качественная кофеварка, если она любит кофе;
  • подписка на онлайн-кинотеатр;
  • удобная настольная лампа для чтения;
  • комнатное растение в красивом кашпо;
  • изящное украшение для интерьера.

И универсальный вариант, который всегда работает, — фотоальбом с семейными снимками. Такой подарок бабушке на 8 марта 2026 — это не просто вещь, а память, к которой она будет возвращаться снова и снова.

8 марта Международный женский день праздник подарок мама бабушки
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
