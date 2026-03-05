Праздник 8 марта 2026 — что подарить подруге, чтобы порадовать

Подарок подруге на 8 марта. Коллаж: Новини.LIVE

Международный женский день — лучший повод сказать подруге, как много она для вас значит. На праздник 8 марта ей можно подарить что-то особенное, что-то, что точно принесет радость и останется в воспоминаниях.

Новини.LIVE делится креативными идеями подарков для подруги на 8 марта, которые точно принесут радость и улыбку.

Как выбрать подарок подруге на 8 марта 2026 года

Прежде чем покупать первый попавшийся набор сладостей, остановитесь и подумайте: какая она — ваша подруга? Подарок на 8 марта стоит подбирать не по трендам, а по ее стилю жизни. Она экстраверт, которого не удержишь дома, или домоседка? Обожает книги, практичные вещи или сюрпризы и креатив? Чем точнее вы ответите себе на эти вопросы, тем легче будет выбрать идеальный презент.

Идеи подарков подруге на 8 марта 2026 года

Подарок для энергичной подруги, которая не сидит на месте

Если ваша "бестия" очень активна, подарите ей:

стильную термокружку для путешествий;

скретч-карту мира;

компактную косметичку для путешествий;

набор для пикника или кемпинга;

сертификат на мастер-класс по танцам или спортивному занятию;

фитнес-аксессуары;

билеты в кино, театр, на выставку.

Презент для любительницы домашнего уюта

Если она ценит вечера с чаем, книгой или сериалами, ей понравится:

ароматическая свеча с нежным ароматом;

мягкий плед;

книга любимого жанра;

красивая чашка с оригинальной надписью;

набор чая или кофе в подарочной упаковке;

ее любимые сладости или вкусности креативно упакованные.

Сюрприз для творческой и креативной подруги

Если вы дружите с творческой личностью, подарите ей:

стильный блокнот или планер;

набор маркеров или ручек;

набор красок;

наборы для творчества (лепка из глины, создание свечей, рисование по номерам и т.д.);

сертификат на мастер-класс;

сертификат на творческий курс.

Подарки для подруги, которая любит готовить

Подружка любит экспериментировать на кухне, тогда подойдут:

необычные специи;

формы для выпечки;

набор для приготовления десертов;

стильный фартук.

Бюджетные подарки подруге на 8 марта

Не обязательно тратить много, чтобы сделать приятно. Если вы ищете недорогой подарок на 8 марта, обратите внимание на:

авторские конфеты или шоколад;

мини-букет;

мыло ручной работы;

брелок с символической надписью;

открытку с личным пожеланием.

А чтобы ваш подарок в любом случае стал особенным, дополните его искренней подписью, шуткой, которая понятна только вам, или совместным фото.

