Главная Праздники Подарок подруге на 8 марта 2026 — чем можно удивить вашу бести

Подарок подруге на 8 марта 2026 — чем можно удивить вашу бести

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 06:01
Праздник 8 марта 2026 — что подарить подруге, чтобы порадовать
Подарок подруге на 8 марта. Коллаж: Новини.LIVE

Международный женский день — лучший повод сказать подруге, как много она для вас значит. На праздник 8 марта ей можно подарить что-то особенное, что-то, что точно принесет радость и останется в воспоминаниях.

Новини.LIVE делится креативными идеями подарков для подруги на 8 марта, которые точно принесут радость и улыбку.

Как выбрать подарок подруге на 8 марта 2026 года

Прежде чем покупать первый попавшийся набор сладостей, остановитесь и подумайте: какая она — ваша подруга? Подарок на 8 марта стоит подбирать не по трендам, а по ее стилю жизни. Она экстраверт, которого не удержишь дома, или домоседка? Обожает книги, практичные вещи или сюрпризы и креатив? Чем точнее вы ответите себе на эти вопросы, тем легче будет выбрать идеальный презент.

Идеи подарков подруге на 8 марта 2026 года

Подарок для энергичной подруги, которая не сидит на месте

Если ваша "бестия" очень активна, подарите ей:

  • стильную термокружку для путешествий;
  • скретч-карту мира;
  • компактную косметичку для путешествий;
  • набор для пикника или кемпинга;
  • сертификат на мастер-класс по танцам или спортивному занятию;
  • фитнес-аксессуары;
  • билеты в кино, театр, на выставку.

Презент для любительницы домашнего уюта

Если она ценит вечера с чаем, книгой или сериалами, ей понравится:

  • ароматическая свеча с нежным ароматом;
  • мягкий плед;
  • книга любимого жанра;
  • красивая чашка с оригинальной надписью;
  • набор чая или кофе в подарочной упаковке;
  • ее любимые сладости или вкусности креативно упакованные.

Сюрприз для творческой и креативной подруги

Если вы дружите с творческой личностью, подарите ей:

  • стильный блокнот или планер;
  • набор маркеров или ручек;
  • набор красок;
  • наборы для творчества (лепка из глины, создание свечей, рисование по номерам и т.д.);
  • сертификат на мастер-класс;
  • сертификат на творческий курс.

Подарки для подруги, которая любит готовить

Подружка любит экспериментировать на кухне, тогда подойдут:

  • необычные специи;
  • формы для выпечки;
  • набор для приготовления десертов;
  • стильный фартук.

Бюджетные подарки подруге на 8 марта

Не обязательно тратить много, чтобы сделать приятно. Если вы ищете недорогой подарок на 8 марта, обратите внимание на:

  • авторские конфеты или шоколад;
  • мини-букет;
  • мыло ручной работы;
  • брелок с символической надписью;
  • открытку с личным пожеланием.

А чтобы ваш подарок в любом случае стал особенным, дополните его искренней подписью, шуткой, которая понятна только вам, или совместным фото.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
