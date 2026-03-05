Подарки на 8 марта 2026 — что нельзя дарить, чтобы не навлечь несчастья и нищету

Плохие подарки на 8 марта. Коллаж: Новини.LIVE

В Международный женский день принято делать женщинам приятные сюрпризы, дарить цветы, приятные презенты. Однако народные приметы предупреждают: некоторые подарки на праздник 8 марта могут иметь опасную энергетику, которая притягивает ссоры, слезы, нищету или даже болезни.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя дарить на 8 марта, чтобы не навлечь несчастья и не испортить праздничное настроение.

Реклама

Читайте также:

Подарки, которые нельзя дарить на 8 марта

1. Ножи, вилки и другие острые предметы

Народные приметы утверждают, подаренные ножи, вилки и другие острые предметы несут ссоры. Такой подарок может "перерезать" гармонию в отношениях. Чтобы нейтрализовать негативное действие, человек, которому дарят, должен символически заплатит за вещь несколько монет.

2. Ножницы

Еще один предмет, который по приметам связывают с разрывом отношений — ножницы. Они могут "перерезать" дружбу или любовь.

3. Шарф

Несмотря на то, что шарф может показаться милым и практичным подарком, в народных верованиях он символизирует разлуку.

4. Зеркало

Зеркало издавна считали мистическим предметом. Считается, что оно является окном в потусторонний мир и способно накапливать энергию как положительную, так и отрицательную. Именно поэтому дарить зеркало советуют очень осторожно. Существует примета, что такой подарок может забрать красоту, молодость или навлечь болезни.

5. Носовой платок

По народным приметам, носовой платок ассоциируется со слезами. Именно поэтому его не рекомендуют дарить на праздники.

6. Ремень

Ремень означает ограничение свободы или определенные трудности в жизни. Поэтому в народе считают, что такой подарок может "сковать" человека и привлечь проблемы.

7. Часы

По поверьям, часы отмеряют время до расставания. То есть, хорошие отношения между дарителем и адресатом рискуют быстро закончатся. Если подарить наручные часы второй половинке, то вы можете расстаться как только стрелки циферблата остановятся. Еще одна народная примета утверждает, что человек, который дарит часы, отдает часть своего времени, причем, не самого лучшего — с бедами и печалями.

8. Цепочка

По некоторым поверьям, цепочка символизирует связь, которая может неожиданно оборваться. Именно поэтому такой подарок иногда связывают с разлукой.

9. Жемчуг

Существует древняя примета, что жемчуг символизирует слезы и может навлечь печаль или переживания.

10. Пустой кошелек

Кошелек считается символом достатка, поэтому дарить его пустым не принято. По приметам, это может привлечь финансовые трудности. Обязательно положите в него хотя бы одну купюру или монету, если планируете делать такой подарок.

Также делимся другими интересными темами к празднику

Какие цветы нельзя дарить на 8 марта, чтобы не навлечь на человека несчастье.

Как на 8 марта выбрать цветы по знаку Зодиака, чтобы они принесли удачу.

Как выбрать подарок на 8 марта по знаку Зодиака.