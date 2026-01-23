Какие знаки Зодиака проведут самые романтические выходные, 24-25 января 2026 — Таро

Пять знаков Зодиака погрузятся в романтику на выходные по Таро
Эти зимние выходные могут стать настоящим подарком для пяти знаков Зодиака. По предсказанию карт Таро, для них 24-25 января энергия любви будет особенно ощутимой. Некоторым эти дни принесут романтическое приключение, другим выпадет шанс освежить чувства или сказать важное без страха.
Каким знакам Зодиака суждено провести эти выходные в атмосфере романтики и любви, Новини.LIVE делится раскладом карт Таро.
Овен — карта Таро "Влюбленные"
Этот уикенд подарит вам возможность откровенно и искренне поговорить со второй половинкой. Этот разговор сблизит вас еще больше. Если вы одиноки, в эти дни кто-то особенный может проявить к вам симпатию. Не бойтесь чувств.
Близнецы — карта Таро "Туз Кубков"
"Туз Кубков" обещает вам невероятно теплое чувство влюбленности, которое будет согревать даже в эти зимние дни. Это ваш шанс вернуть в отношения нежность и искренность. Тем кто еще ищет любимого человека, выходные могут принести неожиданные признания, теплые сообщения или встречу с тем, кто будет вызывать неподдельный интерес.
Рак — карта Таро "Рыцарь Кубков"
Вас 24-25 января будет ждать событие, которое встречается только в самых романтичных ромкомах. Кто-то может приятно удивить вас жестом. "Рыцарь Кубков" говорит о свидании, комплиментах и словах, которые хочется запомнить.
Скорпион — карта Таро "Двойка Кубков"
Одна из самых сильных карт Таро в теме любви выпала именно вам. Она символизирует взаимность и гармонию. Эти выходные могут стать началом новых отношений или важным шагом в уже имеющихся. Не сдерживайте искренность и позвольте событиям развиваться естественно.
Рыбы — карта Таро "Звезда"
Для вас романтика этих выходных будет нежной, светлой и очень вдохновляющей. Таро указывают на ощущение надежды в лучшее. Возможна переписка или разговор, который вернет веру в любовь. Даже если рядом никого нет, эти дни помогут вам понять, чего именно вы хотите от отношений.
Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро
Каким знакам Зодиака признаются в настоящих чувствах до конца января.
Кому до конца января придется пережить большие перемены в любовной жизни.
Кто должен позаботиться о здоровье в январе.
Каким знакам Зодиака стоит быть осмотрительными с деньгами в феврале.
Кому 2026 год обещает настоящее счастье.
Читайте Новини.LIVE!