Головна Свята П'ять знаків Зодіаку поринуть у романтику на вихідні за Таро

П'ять знаків Зодіаку поринуть у романтику на вихідні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 12:03
Які знаки Зодіаку проведуть найромантичніші вихідні, 24-25 січня 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Ці зимові вихідні можуть стати справжнім подарунком для п'ятьох знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, для них 24-25 січня  енергія кохання буде особливо відчутною. Декому ці дні принесуть романтичну пригоду, іншим випаде шанс освіжити почуття або сказати важливе без страху.

Яким знакам Зодіаку судилося провести ці вихідні в атмосфері романтики та кохання, Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.

Овен — карта Таро "Закохані"

Цей вікенд подарує вам можливість відверто та щиро поговорити з другою половинкою. Ця розмова зблизити вас ще більше. Якщо ви самотні, у ці дні хтось особливий може виявити до вас симпатію. Не бійтесь почуттів.

Близнюки — карта Таро "Туз Кубків"

"Туз Кубків" обіцяє вам неймовірно тепле відчуття закоханості, яке зігріватиме навіть у ці зимові дні. Це ваш шанс повернути у стосунки ніжність і щирість. Тим хто ще шукає кохану людину, вихідні можуть принести несподівані зізнання, теплі повідомлення або зустріч з тим, хто викликатиме непідробний інтерес.

Рак — карта Таро "Лицар Кубків"

На вас 24-25 січня чекатиме подія, яка зустрічається тільки у найромантичніших ромкомах. Хтось може приємно здивувати вас жестом. "Лицар Кубків" говорить про побачення, компліменти та слова, які хочеться запам'ятати.

Скорпіон — карта Таро "Двійка Кубків"

Одна з найсильніших карт Таро у темі кохання випала саме вам. Вона символізує взаємність та гармонію. Ці вихідні можуть стати початком нових стосунків або важливим кроком у вже наявних. Не стримуйте щирість і дозвольте подіям розвиватися природно.

Риби — карта Таро "Зірка"

Для вас романтика цих вихідних буде ніжною, світлою і дуже надихаючою. Таро вказують на відчуття надії у краще. Можливе листування або розмова, яка поверне віру в кохання. Навіть якщо поруч нікого немає, ці дні допоможуть вам зрозуміти, чого саме ви хочете від стосунків.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
