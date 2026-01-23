Які знаки Зодіаку проведуть найромантичніші вихідні, 24-25 січня 2026 — Таро-прогноз

П'ять знаків Зодіаку поринуть у романтику на вихідні за Таро
Ці зимові вихідні можуть стати справжнім подарунком для п'ятьох знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, для них 24-25 січня енергія кохання буде особливо відчутною. Декому ці дні принесуть романтичну пригоду, іншим випаде шанс освіжити почуття або сказати важливе без страху.
Яким знакам Зодіаку судилося провести ці вихідні в атмосфері романтики та кохання, Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.
Овен — карта Таро "Закохані"
Цей вікенд подарує вам можливість відверто та щиро поговорити з другою половинкою. Ця розмова зблизити вас ще більше. Якщо ви самотні, у ці дні хтось особливий може виявити до вас симпатію. Не бійтесь почуттів.
Близнюки — карта Таро "Туз Кубків"
"Туз Кубків" обіцяє вам неймовірно тепле відчуття закоханості, яке зігріватиме навіть у ці зимові дні. Це ваш шанс повернути у стосунки ніжність і щирість. Тим хто ще шукає кохану людину, вихідні можуть принести несподівані зізнання, теплі повідомлення або зустріч з тим, хто викликатиме непідробний інтерес.
Рак — карта Таро "Лицар Кубків"
На вас 24-25 січня чекатиме подія, яка зустрічається тільки у найромантичніших ромкомах. Хтось може приємно здивувати вас жестом. "Лицар Кубків" говорить про побачення, компліменти та слова, які хочеться запам'ятати.
Скорпіон — карта Таро "Двійка Кубків"
Одна з найсильніших карт Таро у темі кохання випала саме вам. Вона символізує взаємність та гармонію. Ці вихідні можуть стати початком нових стосунків або важливим кроком у вже наявних. Не стримуйте щирість і дозвольте подіям розвиватися природно.
Риби — карта Таро "Зірка"
Для вас романтика цих вихідних буде ніжною, світлою і дуже надихаючою. Таро вказують на відчуття надії у краще. Можливе листування або розмова, яка поверне віру в кохання. Навіть якщо поруч нікого немає, ці дні допоможуть вам зрозуміти, чого саме ви хочете від стосунків.

