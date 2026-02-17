Солнечное затмение 17 февраля 2026 — как изменит жизнь каждого знака Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Солнечное затмение в знаке Водолея, которое состоится 17 февраля, будет кольцевым, поэтому оно получило особое название — "огненное кольцо". Многие астрологи уже называют его одним из самых сильных энергетических событий года. Оно может принести неожиданные решения, судьбоносные знакомства и резкие повороты в делах.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan рассказывает, как солнечное затмение 17 февраля повлияет на каждый знак Зодиака.

Овен

Затмение активирует сферу дружбы и социальных связей. В вашей жизни могут появиться новые люди, а некоторые старые контакты уйдут в прошлое. Это период, когда стоит пересмотреть свое окружение и определить, кто действительно вас поддерживает.

Телец

Событие повлияет на карьеру и репутацию. Вероятны неожиданные изменения на работе: новая должность, смена руководства или новые обязанности. Возможно вы задумаетесь о смене профессионального направления. Это шанс выйти на новый уровень.

Близнецы

Солнечное затмение пробудит желание к обучению и саморазвитию. Вы можете получить важную информацию или изменить мировоззрение. Возможны неожиданные поездки или предложения, связанные с образованием. Смело открывайтесь новому опыту.

Рак

Активируется сфера трансформации, эмоциональной близости и финансов. Вы можете глубже понять свои страхи и желания. Также усилится потребность во внутреннем обновлении. Доверяйте процессу изменений.

Лев

Затмение коснется сферы партнерства и личных отношений. Возможны судьбоносные решения: помолвка, брак или, наоборот, завершение связей. Вы по-новому посмотрите на близких людей. Важно слушать не только сердце, но и разум.

Дева

Событие повлияет на повседневные дела, здоровье и рабочий ритм. Вы можете изменить привычки, режим дня или подход к работе. Вероятны новые обязанности или изменения в графике. Астрологи отмечают, это хорошее время для заботы о себе. Маленькие шаги приведут к большим результатам.

Весы

Солнечное затмение откроет ваш творческий потенциал. Вы можете почувствовать вдохновение, вернуться к старому хобби или начать новое дело. В любовной жизни возможны приятные неожиданности.

Скорпион

Это время внутреннего исцеления. Активируется тема дома, семьи и прошлого. Возможны важные разговоры с родными или переезд. Вы можете узнать что-то значимое о своей семье.

Стрелец

Солнечное затмение повлияет на сферу общения и информации. Ваши слова будут иметь особую силу. Вы можете найти новый способ самовыражения или заявить о себе публично. Возможны важные переговоры или новые проекты.

Козерог

Фокус сместится на финансы и материальные ценности. Возможны неожиданные доходы или расходы. Вы пересмотрите свое отношение к деньгам и стабильности. Это время для финансового планирования.

Водолей

Солнечное затмение произойдет в вашем знаке, поэтому его влияние будет особенно сильным. Вас ждут изменения в самовосприятии, целях и стиле жизни. Это момент личного перерождения. Не бойтесь быть собой.

Рыбы

Событие активирует подсознание, интуицию и внутренний мир. Вы можете получить важные подсказки через сны или ощущения. Возможно раскрытие тайн или осознание скрытых эмоций. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

