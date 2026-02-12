Солнечное затмение 17 февраля 2026 — как правильно загадать желание

Влияние солнечного затмения на людей. Коллаж: Новини.LIVE

Солнечное затмение 17 февраля открывает мощный энергетический портал изменений. Астрологи называют этот период одним из самых сильных моментов года. Именно в это время можно сформировать свое лучшее будущее и смело сделать шаг к мечтам. Правильно сформулированное желание во время затмения может стать точкой отсчета для нового этапа жизни.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно загадать желание во время солнечного затмения 17 февраля, чтобы оно точно сбылось.

Реклама

Читайте также:

Почему солнечное затмение 17 февраля особенное

Это затмение относится к так называемому "огненному кольцу", когда Солнце частично закрывается Луной, образуя яркий ободок. В духовных практиках и астрологии такие затмения несут:

завершение старых этапов;

открытие новых жизненных путей;

неожиданные перемены;

внезапные решения;

новые возможности;

пробуждение интуиции.

Поскольку это солнечное затмение, которое пройдет в Водолее, активизирует энергию обновления, многие люди могут почувствовать:

желание сменить работу или направление деятельности;

внутреннюю потребность в свободе;

завершение токсичных связей;

стремление жить более осознанно.

Солнечное затмение. Фото: istockphoto.com

Что стоит делать в февральское солнечное затмение

Астрологи отмечают, что этот период особенно благоприятен для эмоционального и физического восстановления. За несколько дней до начала затмения и несколько недель после него важно:

больше находиться на природе;

слушать собственные ощущения;

обращать внимание на сны и интуитивные сигналы;

заботиться о своем теле;

уменьшить стресс и спешку.

Как загадать желание в солнечное затмение 17 февраля — особый ритуал

Солнечные затмения усиливают энергию молодой Луны. Это момент, когда закладываются программы на будущее, даже если результат не виден сразу. В этот период важно формулировать правильные намерения. Например:

"Я открыт к лучшим возможностям";

"Я готов принять изменения во благо";

"Я выбираю гармонию и развитие".

Девушка проводит ритуал. Фото: freepik.com

Есть простой ритуал, который поможет настроиться на энергию затмения и правильно сформировать желания. Его можно выполнять с 15 по 25 февраля. Вам понадобится:

лист бумаги;

ручка или цветные карандаши;

спокойное место;

любой кристалл или любимый предмет-оберег (по желанию).

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка и успокоение

Создайте вокруг себя атмосферу уюта. Можете зажечь аромасвечи. Поставить перед собой оберег. Сядьте удобно, закройте глаза. В течение 5 минут дышите ровно. Отпустите лишние мысли. Можно провести медитацию.

Шаг 2. Внутренняя настройка

Когда почувствуете спокойствие, мысленно спросите себя:

Что для меня сейчас важнее всего?

К каким изменениям я на самом деле стремлюсь?

Что принесет мне радость и гармонию?

Просто наблюдайте за ответами, не анализируя их.

Шаг 3. Запись желаний

Возьмите бумагу и запишите все, что появилось в мыслях. Не редактируйте текст. Позвольте желаниям быть искренними.

Шаг 4. Визуализация

Опишите свою жизнь так, будто мечта уже осуществилась. Например: "Прошел год, и я живу в гармонии, занимаюсь любимым делом, чувствую уверенность". Это помогает подсознанию принять желаемое как реальность.

Шаг 5. Символ мечты

Нарисуйте символ своего желания: знак, образ, абстрактную фигуру. Он должен быть понятным только вам.

Шаг 6. Завершение ритуала

Сложите руки перед грудью, оставив между ладонями пространство. Представьте, что в нем находятся ваши мечты. На медленном выдохе "отпустите" их во Вселенную. Оставьте лист в укромном месте на 24 часа, а затем сохраните его как напоминание о намерении.

Также предлагаем ознакомиться с интересными темами по астрологии

Каким знакам Зодиака ждать финансового успеха после солнечного затмения 17 февраля.

Какие знаки Зодиака получат особый сюрприз от Вселенной в солнечное затмение.

Кому солнечное затмение принесет неисчерпаемую силу и уверенность.