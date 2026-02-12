Солнечное затмение 17 февраля 2026 — каким знакам Зодиака повезет с деньгами

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро нас ждет самое мощное астрологическое событие февраля — солнечное затмение в Водолее. Как говорят астрологи, именно это запустит мощную энергетическую волну, которая способна повлиять на деньги и карьеру некоторых знаков Зодиака. Вселенная будет подталкивать к смелым решениям.

Кто же из представителей зодиакального круга будет иметь большой финансовый успех благодаря солнечному затмению 17 февраля, узнавайте далее в статье Новини.LIVE.

Телец

В ближайшие недели после солнечного затмения вас ждет дополнительный доход, который придет через выгодные предложения или повышение зарплаты. Особенно повезет тем Тельцам, которые работают в сфере торговли, недвижимости, бизнеса или финансов. Вы можете получить шанс выгодно вложить деньги или заключить контракт, который принесет стабильную прибыль.

Лев

Солнечное затмение может стать точкой, где деньги приходят через нестандартные решения. Вы можете внезапно изменить подход к заработку: пересмотреть условия сотрудничества или даже решиться на резкий поворот в карьере. Вероятны доходы как через новые знакомства, так и старые контакты.

Дева

Энергия солнечного затмения поможет вам навести порядок в бюджете и найти дополнительные источники дохода. Возможно предложение подработки, новая должность или выгодная идея. Особенно успешным будет период для тех, кто работает в аналитике, медицине, образовании или IT. Ваше умение планировать и считать деньги станет главным преимуществом.

Скорпион

После 17 февраля возможны возврат старого долга, выигрыш, наследство или прибыль от прошлых инвестиций. Астрологи советуют внимательно читать договоры и не доверять сомнительным обещаниям. Если вы будете действовать осторожно, этот период может стать одним из самых прибыльных в году.

Козерог

После солнечного затмения откроется путь к серьезному карьерному росту. Вместе с новыми обязанностями придет и увеличение доходов. Возможно повышение, новая должность или предложение сотрудничества от влиятельных людей. Вы сможете заложить прочный финансовый фундамент на будущее.

