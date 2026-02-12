Сонячне затемнення 17 лютого 2026 — яким знакам Зодіаку пощастить із грошима

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро на нас чекає найпотужніша астрологічна подія лютого — сонячне затемнення у Водолії. Як кажуть астрологи, саме це запустить потужну енергетичну хвилю, що здатна вплинути на гроші та кар'єру деяких знаків Зодіаку. Всесвіт підштовхуватиме до сміливих рішень.

Хто ж з представників зодіакального кола матиме неабиякий фінансовий успіх завдяки сонячному затемненню 17 лютого, дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.

Телець

У найближчі тижні після сонячного затемнення на вас чекає додатковий дохід, що прийде через вигідні пропозиції або підвищення зарплати. Особливо пощастить тим Тельцям, які працюють у сфері торгівлі, нерухомості, бізнесу чи фінансів. Ви можете отримати шанс вигідно вкласти гроші або укласти контракт, який принесе стабільний прибуток.

Лев

Сонячне затемнення може стати точкою, де гроші приходять через нестандартні рішення. Ви можете раптово змінити підхід до заробітку: переглянути умови співпраці або навіть наважитися на різкий поворот у кар'єрі. Ймовірні доходи як через нові знайомства, так і старі контакти.

Діва

Енергія сонячного затемнення допоможе вам навести лад у бюджеті та знайти додаткові джерела доходу. Можлива пропозиція підробітку, нова посада або вигідна ідея. Особливо успішним буде період для тих, хто працює в аналітиці, медицині, освіті або IT. Ваше вміння планувати і рахувати гроші стане головною перевагою.

Скорпіон

Після 17 лютого можливі повернення старого боргу, виграш, спадщина або прибуток від минулих інвестицій. Астрологи радять уважно читати договори та не довіряти сумнівним обіцянкам. Якщо ви діятимете обережно, цей період може стати одним із найприбутковіших у році.

Козеріг

Після сонячного затемнення відкриється шлях до серйозного кар'єрного зростання. Разом із новими обов'язками прийде й збільшення доходів. Можливе підвищення, нова посада або пропозиція співпраці від впливових людей. Ви зможете закласти міцний фінансовий фундамент на майбутнє.

