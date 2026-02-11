Гороскоп на День святого Валентина 2026 для всіх знаків Зодіаку — що обіцяє день

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

День святого Валентина цьогоріч обіцяє стати особливим для багатьох закоханих пар і тих, хто ще у пошуку кохання. У цю дату Місяць у Козерозі та Юпітер у Раку, посилять бажання зустріти День закоханих традиційно — з красивою вечерею, подарунками та романтичною атмосферою. Водночас Венера у Рибах спонукатиме нас робити красиві вчинки та бути щирими з другою половинкою.

Новини.LIVE з посиланням на Astrostyle розповідає, що ж принесе 14 лютого 2026 року кожному знаку Зодіаку.

Гороскоп на День святого Валентина 2026 для всіх знаків Зодіаку

Овен

Овнам захочеться святкувати яскраво та красиво. Вас приваблюватимуть прогулянки у мальовничих місцях, романтичні вечері. У парі можливі серйозні розмови про майбутнє. Самотнім варто проявити ініціативу — знайомство може початися з маленького кроку.

Телець

Для Тельців День закоханих пройде під знаком пригод і нових вражень. Це чудовий день, щоб освіжити почуття. Звичайне побачення може перетворитися на подорож або культурну подію. Вас тягнутиме до всього незвичного.

Близнюки

Близнюки будуть налаштовані на пристрасть і глибокі емоції. Атмосфера романтики, інтимності та спокуси відіграватиме важливу роль. Водночас варто контролювати настрій і не перебільшувати дрібні образи. Щирість допоможе уникнути конфліктів.

Рак

Для Раків це справжній день кохання. Можливе зміцнення стосунків, зізнання або важливі рішення. У парах пануватиме довіра та стабільність. Самотні Раки мають високі шанси зустріти людину, що так само прагнутиме серйозних стосунків.

Лев

Леви захочуть елегантності та комфорту. Вас приваблюватимуть ресторани з особливою атмосферою, спа-процедури, театри або виставки. Це гарний день, щоб подбати про себе та свою другу половинку.

Діва

Дівам зірки обіцяють яскраві емоції та романтичні сюрпризи. Можливі несподівані зізнання, подарунки та спільні розваги. Водночас важливо зважати на бажання партнера і не нав'язувати власні ідеї. Гарний варіант — театр, концерт або культурний захід.

Терези

Терези прагнутимуть затишку та спокою. День сприятиме зміцненню емоційного зв'язку. Домашня вечеря, свічки та теплі розмови стануть ідеальним сценарієм. Якщо плануєте вихід у світ, обирайте тихі та романтичні місця.

Скорпіон

Скорпіонам варто зробити ставку на легкість і гумор. Надмірна серйозність може завадити насолодитися святом. Спільні активності, майстер-класи або незвичні побачення допоможуть зблизитися.

Стрілець

Для Стрільців День закоханих буде наповнений розкішшю та задоволеннями. Романтична вечеря, музика і приємна атмосфера створять ідеальний настрій. Головне — не перевантажувати день подіями. Самотні Стрільці можуть чудово провести час із друзями.

Козеріг

Козероги опиняться у центрі уваги. Місяць у вашому знаку посилить харизму та впевненість. Це чудовий час для відвертих розмов і прояву власних бажань. У парі можливі приємні сюрпризи, а самотнім варто не боятися зробити перший крок.

Водолій

Водоліям захочеться казки. Ви можете організувати тематичну вечірку або креативне побачення. Якщо настрій не романтичний, дозвольте собі альтернативний формат святкування з друзями. Головне — не піддаватися тиску стереотипів.

Риби

Риби віддадуть перевагу компанії та спільним подіям. Концерт, вечірка або зустріч із друзями принесуть багато радості. Самотнім варто звернути увагу на нові знайомства через спільне коло спілкування. Можлива доленосна зустріч.

