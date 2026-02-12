Видео
Главная Праздники Солнечное затмение подарит неисчерпаемую силу трем знакам Зодиака

Солнечное затмение подарит неисчерпаемую силу трем знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:43
Какие знаки Зодиака получат силу после солнечного затмения 17 февраля 2026
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Солнечное затмение, которое произойдет 17 февраля, открывает мощный энергетический коридор. Для трех знаков Зодиака это станет настоящим пробуждением. Эти счастливчики почувствуют прилив решимости.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака почувствуют особую уверенность после солнечного затмения 17 февраля.

Знаки Зодиака, которые получат силу и уверенность

Овен

Для вас 17 февраля станет моментом внутреннего пробуждения. После затмения вы почувствуете, что больше не хотите откладывать важные решения на потом. Это будет идеальный период для воплощения идей в жизнь, смены работы или открытого разговора. Вы будете способны достичь вершин.

Лев

Солнечное затмение подарит вам ощущение контроля над собственной жизнью. После 17 февраля многие решения будут приниматься легко. Вы получите мощный заряд уверенности, который поможет проявить себя в профессиональной сфере, творчестве и личных отношениях.

Стрелец

Для вас это затмение станет источником неисчерпаемой энергии и ясности мыслей. Вы сможете избавиться от внутренних ограничений и страха перед будущим. Это идеальное время для важных решений в финансах, карьере и личной жизни.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
