Сонячне затемнення 17 лютого 2026 — як правильно загадати бажання

Вплив сонячного затемнення на людей. Колаж: Новини.LIVE

Сонячне затемнення 17 лютого відкриває потужний енергетичний портал змін. Астрологи називають цей період одним із найсильніших моментів року. Саме у цей час можна сформувати своє найкраще майбутнє та сміливо зробити крок до мрій. Правильно сформульоване бажання під час затемнення може стати точкою відліку для нового етапу життя.

Новини.LIVE розповідає, як правильно загадати бажання під час сонячного затемнення 17 лютого, щоб воно точно збулося.

Реклама

Читайте також:

Чому сонячне затемнення 17 лютого особливе

Це затемнення належить до так званого "вогняного кільця", коли Сонце частково закривається Місяцем, утворюючи яскравий обідок. У духовних практиках та астрології такі затемнення несуть:

завершення старих етапів;

відкриття нових життєвих шляхів;

несподівані зміни;

раптові рішення;

нові можливості;

пробудження інтуїції.

Оскільки це сонячне затемнення, яке пройде у Водолії, активізує енергію оновлення, багато людей можуть відчути:

бажання змінити роботу або напрямок діяльності;

внутрішню потребу у свободі;

завершення токсичних зв'язків;

прагнення жити більш усвідомлено.

Сонячне затемнення. Фото: istockphoto.com

Що варто робити у лютневе сонячне затемнення

Астрологи зазначають, що цей період особливо сприятливий для емоційного та фізичного відновлення. За кілька днів до початку затемнення і кілька тижнів після нього важливо:

більше перебувати на природі;

слухати власні відчуття;

звертати увагу на сни та інтуїтивні сигнали;

дбати про своє тіло;

зменшити стрес та поспіх.

Як загадати бажання у сонячне затемнення 17 лютого — особливий ритуал

Сонячні затемнення посилюють енергію молодого Місяця. Це момент, коли закладаються програми на майбутнє, навіть якщо результат не видно одразу. У цей період важливо формулювати правильні наміри. Наприклад:

"Я відкритий до найкращих можливостей";

"Я готовий прийняти зміни на благо";

"Я обираю гармонію та розвиток".

Дівчина проводить ритуал. Фото: freepik.com

Є простий ритуал, що допоможе налаштуватися на енергію затемнення та правильно сформувати бажання. Його можна виконувати з 15 по 25 лютого. Вам знадобиться:

аркуш паперу;

ручка або кольорові олівці;

спокійне місце;

будь-який кристал або улюблений предмет-оберіг (за бажанням).

Покрокова інструкція

Крок 1. Підготовка та заспокоєння

Створіть навколо себе атмосферу затишку. Можете запалити аромасвічки. Поставити перед собою оберіг. Сядьте зручно, закрийте очі. Протягом 5 хвилин дихайте рівно. Відпустіть зайві думки. Можна провести медитацію.

Крок 2. Внутрішнє налаштування

Коли відчуєте спокій, подумки запитайте себе:

Що для мене зараз найважливіше?

Яких змін я насправді прагну?

Що принесе мені радість і гармонію?

Просто спостерігайте за відповідями, не аналізуючи їх.

Крок 3. Запис бажань

Візьміть папір і запишіть усе, що з'явилося в думках. Не редагуйте текст. Дозвольте бажанням бути щирими.

Крок 4. Візуалізація

Опишіть своє життя так, ніби мрія вже здійснилася. Наприклад: "Минув рік, і я живу в гармонії, займаюся улюбленою справою, відчуваю впевненість". Це допомагає підсвідомості прийняти бажане як реальність.

Крок 5. Символ мрії

Намалюйте символ свого бажання: знак, образ, абстрактну фігуру. Він має бути зрозумілим лише вам.

Крок 6. Завершення ритуалу

Складіть руки перед грудьми, залишивши між долонями простір. Уявіть, що в ньому знаходяться ваші мрії. На повільному видиху "відпустіть" їх у Всесвіт.

Залиште аркуш у затишному місці на 24 години, а потім збережіть його як нагадування про намір.

Також пропонуємо ознайомитися з цікавими темами з астрології

Яким знакам Зодіаку чекати на фінансовий успіх після сонячного затемнення 17 лютого.

Які знаки Зодіаку отримають особливий сюрприз від Всесвіту у сонячне затемнення.

Кому сонячне затемнення принесе невичерпну силу та впевненість.