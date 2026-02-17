Сонячне затемнення 17 лютого 2026 — як змінить життя кожного знака Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сонячне затемнення у знаку Водолія, яке відбудеться 17 лютого, буде кільцевим, тож воно отримало особливу назву — "вогняне кільце". Багато астрологів вже називають його одною з найсильніших енергетичних подій року. Воно може принести несподівані рішення, доленосні знайомства та різкі повороти у справах.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповідає, як сонячне затемнення 17 лютого вплине на кожен знак Зодіаку.

Овен

Затемнення активує сферу дружби та соціальних зв'язків. У вашому житті можуть з'явитися нові люди, а деякі старі контакти відійдуть у минуле. Це період, коли варто переглянути своє оточення та визначити, хто справді вас підтримує.

Телець

Подія вплине на кар'єру та репутацію. Ймовірні несподівані зміни на роботі: нова посада, зміна керівництва або нові обов'язки. Можливо ви задумаєтесь про зміну професійного напрямку. Це шанс вийти на новий рівень.

Близнюки

Сонячне затемнення пробудить бажання до навчання та саморозвитку. Ви можете отримати важливу інформацію або змінити світогляд. Можливі несподівані поїздки чи пропозиції, пов'язані з освітою. Сміливо відкривайтеся новому досвіду.

Рак

Активується сфера трансформації, емоційної близькості та фінансів. Ви можете глибше зрозуміти свої страхи та бажання. Також посилиться потреба у внутрішньому оновленні. Довіряйте процесу змін.

Лев

Затемнення торкнеться сфери партнерства та особистих стосунків. Можливі доленосні рішення: заручини, шлюб або, навпаки, завершення зв'язків. Ви по-новому подивитеся на близьких людей. Важливо слухати не лише серце, а й розум.

Діва

Подія вплине на повсякденні справи, здоров'я та робочий ритм. Ви можете змінити звички, режим дня або підхід до роботи. Ймовірні нові обов'язки чи зміни у графіку. Астрологи наголошують, це хороший час для турботи про себе. Маленькі кроки приведуть до великих результатів.

Терези

Сонячне затемнення відкриє ваш творчий потенціал. Ви можете відчути натхнення, повернутися до старого хобі або почати нову справу. У любовному житті можливі приємні несподіванки.

Скорпіон

Це час внутрішнього зцілення. Активується тема дому, родини та минулого. Можливі важливі розмови з рідними або переїзд. Ви можете дізнатися щось значуще про свою сім'ю.

Стрілець

Сонячне затемнення вплине на сферу спілкування та інформації. Ваші слова матимуть особливу силу. Ви можете знайти новий спосіб самовираження або заявити про себе публічно. Можливі важливі переговори чи нові проєкти.

Козеріг

Фокус зміститься на фінанси та матеріальні цінності. Можливі несподівані доходи або витрати. Ви переглянете своє ставлення до грошей і стабільності. Це час для фінансового планування.

Водолій

Сонячне затемнення відбудеться у вашому знаку, тому його вплив буде особливо сильним. На Вас чекають зміни у самосприйнятті, цілях і стилі життя. Це момент особистого переродження. Не бійтеся бути собою.

Риби

Подія активує підсвідомість, інтуїцію та внутрішній світ. Ви можете отримати важливі підказки через сни або відчуття. Можливе розкриття таємниць або усвідомлення прихованих емоцій. Прислухайтеся до внутрішнього голосу.

