Сонячне затемнення 17 лютого 2026 — що не можна робити, щоб уникнути нещасть

Перше сонячне затемнення 2026 року відбудеться вже у цей вівторок, 17 лютого. Воно пройде під знакам Водолія. Як зазначають астрологи, ця астрологічна подія стане потужною точкою перезавантаження для багатьох сфер життя. Вона активізує теми свободи та переосмислення власних цінностей. У цей час можуть загострюватися внутрішні сумніви, змінюватися плани або руйнуватися старі схеми. Саме тому, щоб не зіпсувати власну долю, варто дотримуватися певних заборон.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити під час сонячного затемнення 17 лютого, щоб пройти через цей період без потрясінь.

Сонячне затемнення 2026 — що не можна робити

Як наголошують астрологи, основне правило цього періоду — не ухвалювати доленосних рішень, адже це час для турботи про себе та усвідомленої паузи, а не великих кроків.

Також під час сонячного затемнення не можна:

Починати великі справи. Запуск нових проєктів, старт бізнесу, зміна роботи — усе це може зазнати краху, адже енергетика 17 лютого не стабільна. Рішення можуть бути імпульсивними, неусвідомленими. Ухвалювати імпульсивні рішення. Емоції в цей час можуть загостритися, сприйняття дійсності — спотворитися. Можливі необдумані вчинки, які потім важко буде виправити. Конфліктувати. Сварки у день затемнення часто мають довгострокові наслідки. Перевантажувати себе. Посилений стрес, надмірна активність, поспіх зменшують вашу здатність адекватно реагувати на ситуації. Ігнорувати свій внутрішній стан. Якщо виникає втома, тривога чи роздратованість — це не "слабкість". Це сигнал сповільнитися, приділити увагу собі.

Що варто зробити в сонячне затемнення 17 лютого 2026

Щоб використати енергію затемнення усвідомлено:

Підбийте підсумки. Оцініть, що в житті важливо, а що віджило. Проаналізуйте стосунки, роботу, фінанси та особисті цілі. Ведення щоденника допоможе стабілізувати внутрішній стан і не ухвалювати рішень під впливом моментальних емоцій. Скористайтесь практиками очищення. Прибирання простору, позбавлення старих речей, символічні ритуали прощання з минулим — усе це сприяє звільненню місця для нового. Потурбуйтесь про себе. Спокійний сон, легка їжа, прогулянки — усе це дозволить знизити напруження, яке часто посилюється в день затемнення. Прислухайтеся до знаків Всесвіту. У цей час люди часто помічають важливі символи, сновидіння, збіги, які можуть підказати шлях у майбутньому.

