Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Не робіть цього у сонячне затемнення — можете зруйнувати долю

Не робіть цього у сонячне затемнення — можете зруйнувати долю

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 20:24
Сонячне затемнення 17 лютого 2026 — що не можна робити, щоб уникнути нещасть
Вплив сонячного затемнення на людей. Колаж: Новини.LIVE

Перше сонячне затемнення 2026 року відбудеться вже у цей вівторок, 17 лютого. Воно пройде під знакам Водолія. Як зазначають астрологи, ця астрологічна подія стане потужною точкою перезавантаження для багатьох сфер життя. Вона активізує теми свободи та переосмислення власних цінностей. У цей час можуть загострюватися внутрішні сумніви, змінюватися плани або руйнуватися старі схеми. Саме тому, щоб не зіпсувати власну долю, варто дотримуватися певних заборон.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити під час сонячного затемнення 17 лютого, щоб пройти через цей період без потрясінь.

Реклама
Читайте також:

Сонячне затемнення 2026 — що не можна робити

Як наголошують астрологи, основне правило цього періоду — не ухвалювати доленосних рішень, адже це час для турботи про себе та усвідомленої паузи, а не великих кроків.

Також під час сонячного затемнення не можна: 

  1. Починати великі справи. Запуск нових проєктів, старт бізнесу, зміна роботи — усе це може зазнати краху, адже енергетика 17 лютого не стабільна. Рішення можуть бути імпульсивними, неусвідомленими.
  2. Ухвалювати імпульсивні рішення. Емоції в цей час можуть загостритися, сприйняття дійсності — спотворитися. Можливі необдумані вчинки, які потім важко буде виправити.
  3. Конфліктувати. Сварки у день затемнення часто мають довгострокові наслідки.
  4. Перевантажувати себе. Посилений стрес, надмірна активність, поспіх зменшують вашу здатність адекватно реагувати на ситуації.
  5. Ігнорувати свій внутрішній стан. Якщо виникає втома, тривога чи роздратованість — це не "слабкість". Це сигнал сповільнитися, приділити увагу собі.

 

Сонячне затемнення 2026 — що не можна робити
Вплив сонячного затемнення на людей. Колаж: Новини.LIVE

Що варто зробити в сонячне затемнення 17 лютого 2026

Щоб використати енергію затемнення усвідомлено:

  1. Підбийте підсумки. Оцініть, що в житті важливо, а що віджило. Проаналізуйте стосунки, роботу, фінанси та особисті цілі. Ведення щоденника допоможе стабілізувати внутрішній стан і не ухвалювати рішень під впливом моментальних емоцій.
  2. Скористайтесь практиками очищення. Прибирання простору, позбавлення старих речей, символічні ритуали прощання з минулим — усе це сприяє звільненню місця для нового.
  3. Потурбуйтесь про себе. Спокійний сон, легка їжа, прогулянки — усе це дозволить знизити напруження, яке часто посилюється в день затемнення.
  4. Прислухайтеся до знаків Всесвіту. У цей час люди часто помічають важливі символи, сновидіння, збіги, які можуть підказати шлях у майбутньому.

Також пропонуємо інші цікаві новини про сонячне затемнення в лютому

Як правильно загадати бажання у сонячне затемнення 17 лютого.

Яким знакам Зодіаку чекати на фінансовий успіх після сонячного затемнення.

Які знаки Зодіаку отримають особливий сюрприз від Всесвіту у сонячне затемнення.

Астрологія поради заборони 17 лютого сонячне затемнення
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації