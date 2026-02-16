Солнечное затмение 17 февраля 2026 — что нельзя делать, чтобы избежать несчастий

Влияние солнечного затмения на людей. Коллаж: Новини.LIVE

Первое солнечное затмение 2026 года состоится уже в этот вторник, 17 февраля. Оно пройдет под знакам Водолея. Как отмечают астрологи, это астрологическое событие станет мощной точкой перезагрузки для многих сфер жизни. Оно активизирует темы свободы и переосмысления собственных ценностей. В это время могут обостряться внутренние сомнения, меняться планы или разрушаться старые схемы. Именно поэтому, чтобы не испортить собственную судьбу, стоит придерживаться определенных запретов.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать во время солнечного затмения 17 февраля, чтобы пройти через этот период без потрясений.

Солнечное затмение 2026 — что нельзя делать

Как отмечают астрологи, основное правило этого периода — не принимать судьбоносных решений, ведь это время для заботы о себе и осознанной паузы, а не больших шагов.

Также во время солнечного затмения нельзя:

Начинать большие дела. Запуск новых проектов, старт бизнеса, смена работы — все это может потерпеть крах, ведь энергетика 17 февраля не стабильна. Решения могут быть импульсивными, неосознанными. Принимать импульсивные решения. Эмоции в это время могут обостриться, восприятие действительности исказиться. Возможны необдуманные поступки, которые потом трудно исправить. Конфликтовать. Ссоры в день затмения часто имеют долгосрочные последствия. Перегружать себя. Усиленный стресс, чрезмерная активность, спешка уменьшают вашу способность адекватно реагировать на ситуации. Игнорировать свое внутреннее состояние. Если возникает усталость, тревога или раздражительность — это не "слабость". Это сигнал замедлиться, уделить внимание себе.

Что стоит сделать в солнечное затмение 17 февраля 2026 года

Чтобы использовать энергию затмения осознанно:

Подведите итоги. Оцените, что в жизни важно, а что отжило. Проанализируйте отношения, работу, финансы и личные цели. Ведение дневника поможет стабилизировать внутреннее состояние и не принимать решений под влиянием моментальных эмоций. Воспользуйтесь практиками очищения. Уборка пространства, избавление от старых вещей, символические ритуалы прощания с прошлым — все это способствует освобождению места для нового. Позаботьтесь о себе. Спокойный сон, легкая пища, прогулки — все это позволит снизить напряжение, которое часто усиливается в день затмения. Прислушайтесь к знакам Вселенной. В это время люди часто замечают важные символы, сновидения, совпадения, которые могут подсказать путь в будущем.

