Главная Праздники Гороскоп на 9 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 04:35
Гороскоп на 9 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: AI

Сегодня, 9 декабря, мы встречаем непростую, но очень продуктивную атмосферу. Именно в этот день Вселенная напоминает: если стоять на месте, развитие и изменения не произойдут. Карты Таро говорят: одни знаки Зодиака смогут переосмыслить свои привычки, планы и ценности, другие — столкнутся с вызовами, но именно они могут стать толчком к новым достижениям.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 9 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дьявол"

Сегодня вы можете предстать перед соблазнами, появится желание вернуться к вредным привычкам. Но прежде чем поддаться импульсивному порыву, стоит подумать — почему вы это хотите сделать и как это может повлиять на вас. Позаботьтесь о поддержке, которая поможет удержаться на правильном пути.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Маг" (перевернутая)

В этот вторник внимательно выбирайте, кому доверяете — кто-то может использовать вашу доброту или ответственность. Контролируйте ключевые процессы самостоятельно и не перекладывайте важное на других.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Именно сегодня перед вами может появиться возможность, которую вы давно ждали. Карта дня советует не колебаться: время действовать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

День несет интересные знаки и символы. Ваша интуиция сегодня работает особенно четко. Позвольте себе исследовать необычные темы и расширять внутренний кругозор.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Карта дня призывает сосредоточиться на том, что вы уже умеете и что еще можете усовершенствовать. Даже небольшой шаг в обучении или практике принесет значительный результат.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Сегодня возможно кому-то понадобится ваша помощь. Но не стоит за это ожидать благодарности. Делайте добро искренне, и энергия вернется к вам другим путем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Возможно напряжение в семье или ощущение дистанции с близкими. Карта дня советует говорить мягко и терпеливо, чтобы восстановить баланс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Королева Мечей"

Сегодня ваш ум работает безупречно — вы быстрее других будете видеть суть любой ситуации. Но установите временные рамки, чтобы не увязнуть в поисках фактов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Мечей" (перевернутая)

Карта дня призывает вас простить и отпустить старые обиды, чтобы очистить внутреннее пространство. Именно мирные решения подарят вам спокойствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император" (перевернутая)

Сегодня вы можете столкнуться с человеком, который злоупотребляет властью или ведет себя авторитарно. Карта дня советует держать дистанцию и демонстрировать свой характер.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Жезлов" (перевернутая)

Энергия в этот день может быть рассеянной, особенно из-за чужих эмоциональных выходок. Сосредоточьтесь, берегите силы и планируйте действия заранее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это день гармонии и душевного тепла, особенно в отношениях. Уделите время людям, которые дают вам стабильность и поддержку — это принесет максимальное удовольствие.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
