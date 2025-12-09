Гороскоп на 9 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: AI

Сьогодні, 9 грудня, ми зустрічаємо непросту, але дуже продуктивну атмосферу. Саме цього дня Всесвіт нагадує: якщо стояти на місці, розвиток та зміни не відбудуться. Карти Таро кажуть: одні знаки Зодіаку зможуть переосмислити свої звички, плани та цінності, інші — зіткнуться з викликами, але саме вони можуть стати поштовхом до нових досягнень.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 9 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Диявол"

Сьогодні ви можете постати перед спокусами, з'явиться бажання повернутися до шкідливих звичок. Але перш ніж піддатися імпульсивному пориву, варто подумати — чому ви це хочете зробити та як це може вплинути на вас. Подбайте про підтримку, яка допоможе втриматися на правильному шляху.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Маг" (перевернута)

Цього вівторка уважно обирайте, кому довіряєте — хтось може використовувати вашу доброту або відповідальність. Контролюйте ключові процеси самостійно й не перекладайте важливе на інших.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Саме сьогодні перед вами може з'явитися можливість, яку ви давно чекали. Карта дня радить не вагатися: час діяти.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

День несе цікаві знаки та символи. Ваша інтуїція сьогодні працює особливо чітко. Дозвольте собі досліджувати незвичні теми й розширювати внутрішній кругозір.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Карта дня закликає зосередитись на тому що ви вже вмієте та що ще можете вдосконалити. Навіть невеликий крок у навчанні або практиці принесе значний результат.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні можливо комусь знадобиться ваша допомога. Але не варто за це очікувати вдячності. Робіть добро щиро, і енергія повернеться до вас іншим шляхом.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Можливе напруження у родині або відчуття дистанції з близькими. Карта дня радить говорити м'яко й терпляче, аби відновити баланс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні ваш розум працює бездоганно — ви швидше за інших будете бачити суть будь-якої ситуації. Але встановіть часові рамки, щоб не загрузнути у пошуках фактів.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів" (перевернута)

Карта дня закликає вас пробачити й відпустити старі образи, щоб очистити внутрішній простір. Саме мирні рішення подарують вам спокій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

Сьогодні ви можете зіткнутися з людиною, яка зловживає владою або поводиться авторитарно. Карта дня радить тримати дистанцію та демонструвати свій характер.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Жезлів" (перевернута)

Енергія цього дня може бути розсіяною, особливо через чужі емоційні вибрики. Зосередьтеся, бережіть сили та плануйте дії заздалегідь.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день гармонії та душевного тепла, особливо у стосунках. Приділіть час людям, які дають вам стабільність і підтримку — це принесе максимальне задоволення.

