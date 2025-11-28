Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 28 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 ноября по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 06:30
Гороскоп на 28 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В пятницу, 28 ноября, по предсказаниям Таро, одни знаки Зодиака почувствуют мощный прилив энергии и мотивации, тогда как другие — вынуждены будут переосмыслить то, что уже считают завершенным. Сегодня магические карты помогают найти баланс между активными действиями и внутренней мудростью, напоминая о важности осознанных решений.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 28 ноября 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня возникнут неожиданные перемены, которые разрушат иллюзии. Используйте этот день, чтобы начать все без розовых очков и с чистого листа.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Отпустите старые обиды ради собственного исцеления. Выбор сложный, но держаться за прошлое сегодня гораздо труднее, чем двигаться дальше.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

В этот день стоит оценить достижения года и то, чему вы научились. Определите одну победу и сделайте первый шаг к ее дальнейшему развитию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Сегодня маленькие жертвы и дисциплина помогут достичь больших целей. "Король Пентаклей" советует действовать с мыслью о будущем и использовать ресурсы разумно.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Пятерка Мечей" (перевернутая)

Упорядочьте свой круг общения и избегайте токсичных людей. Карта дня советует сегодня отпустить конфликты и стать миротворцем.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Даже маленькие ваши действия сегодня влияют на окружающих. Помогая другим, вы сами растете и укрепляете свою силу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

В эту пятницу успех придет к тем, кто смело реализует свои возможности. Карта дня говорит: верьте в себя и действуйте, даже если результат еще не гарантирован.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Сегодня ваша единственная проблема — вы сами. Не сравнивайте себя с другими, а сосредоточьтесь на собственном развитии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

28 ноября энергия и решительность помогут сконцентрироваться на главных целях. Карта дня отмечает: отдавайте всю силу своим приоритетам и двигайтесь уверенно вперед.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Верховная Жрица"

В этот день важно найти время для себя и восстановления. Позвольте себе творческие паузы и отдых, чтобы оставаться продуктивными и вдохновленными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Сегодня самое время перейти к планированию и реализации замыслов. "Двойка Жезлов" говорит: когда четко определите следующие шаги, ваши проекты начнут приносить результаты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Смерть"

28 ноября завершаются старые циклы, освобождая место новым начинаниям. Отпустите то, что уже не служит, и превратите опыт в будущие возможности.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кому улыбнется удача до конца ноября.

Какие знаки Зодиака станут магнитом для денег к концу осени.

Каким знакам Зодиака ждать бешеной энергии в декабре 2025.

Кто встретит судьбоносные события в первый месяц зимы.

Каким знакам Зодиака ждать кардинальных изменений в жизни до конца 2025 года.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 28 ноября карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации