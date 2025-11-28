Гороскоп на 28 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В пятницу, 28 ноября, по предсказаниям Таро, одни знаки Зодиака почувствуют мощный прилив энергии и мотивации, тогда как другие — вынуждены будут переосмыслить то, что уже считают завершенным. Сегодня магические карты помогают найти баланс между активными действиями и внутренней мудростью, напоминая о важности осознанных решений.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 28 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня возникнут неожиданные перемены, которые разрушат иллюзии. Используйте этот день, чтобы начать все без розовых очков и с чистого листа.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Отпустите старые обиды ради собственного исцеления. Выбор сложный, но держаться за прошлое сегодня гораздо труднее, чем двигаться дальше.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

В этот день стоит оценить достижения года и то, чему вы научились. Определите одну победу и сделайте первый шаг к ее дальнейшему развитию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Сегодня маленькие жертвы и дисциплина помогут достичь больших целей. "Король Пентаклей" советует действовать с мыслью о будущем и использовать ресурсы разумно.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Пятерка Мечей" (перевернутая)

Упорядочьте свой круг общения и избегайте токсичных людей. Карта дня советует сегодня отпустить конфликты и стать миротворцем.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Даже маленькие ваши действия сегодня влияют на окружающих. Помогая другим, вы сами растете и укрепляете свою силу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

В эту пятницу успех придет к тем, кто смело реализует свои возможности. Карта дня говорит: верьте в себя и действуйте, даже если результат еще не гарантирован.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Сегодня ваша единственная проблема — вы сами. Не сравнивайте себя с другими, а сосредоточьтесь на собственном развитии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

28 ноября энергия и решительность помогут сконцентрироваться на главных целях. Карта дня отмечает: отдавайте всю силу своим приоритетам и двигайтесь уверенно вперед.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Верховная Жрица"

В этот день важно найти время для себя и восстановления. Позвольте себе творческие паузы и отдых, чтобы оставаться продуктивными и вдохновленными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Сегодня самое время перейти к планированию и реализации замыслов. "Двойка Жезлов" говорит: когда четко определите следующие шаги, ваши проекты начнут приносить результаты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Смерть"

28 ноября завершаются старые циклы, освобождая место новым начинаниям. Отпустите то, что уже не служит, и превратите опыт в будущие возможности.

