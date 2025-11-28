Гороскоп на 28 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

У п'ятницю, 28 листопада, за віщуванням Таро, одні знаки Зодіаку відчують потужний прилив енергії та мотивації, тоді як інші — змушені будуть переосмислити те, що вже вважають завершеним. Сьогодні магічні карти допомагають знайти баланс між активними діями та внутрішньою мудрістю, нагадуючи про важливість усвідомлених рішень.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 28 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні виникнуть несподівані зміни, що зруйнують ілюзії. Використайте цей день, щоб почати все без рожевих окулярів та з чистого аркуша.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Відпустіть старі образи заради власного зцілення. Вибір складний, але триматися за минуле сьогодні набагато важче, ніж рухатися далі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Цього дня варто оцінити досягнення року та те, чого ви навчилися. Визначте одну перемогу і зробіть перший крок до її подальшого розвитку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Сьогодні маленькі жертви та дисципліна допоможуть досягти великих цілей. "Король Пентаклів" радить діяти з думкою про майбутнє та використовувати ресурси розумно.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів" (перевернута)

Упорядкуйте своє коло спілкування і уникайте токсичних людей. Карта дня радить сьогодні відпустити конфлікти та стати миротворцем.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Навіть маленькі ваші дії сьогодні впливають на оточення. Допомагаючи іншим, ви самі зростаєте та зміцнюєте свою силу.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

У цю п'ятницю успіх прийде до тих, хто сміливо реалізує свої можливості. Карта дня говорить: вірте у себе та дійте, навіть якщо результат ще не гарантований.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

Сьогодні ваша єдина проблема — ви самі. Не порівнюйте себе з іншими, а зосередьтеся на власному розвитку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

28 листопада енергія та рішучість допоможуть сконцентруватися на головних цілях. Карта дня наголошує: віддавайте всю силу своїм пріоритетам і рухайтеся впевнено вперед.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Цього дня важливо знайти час для себе та відновлення. Дозвольте собі творчі паузи й відпочинок, щоб залишатися продуктивними та натхненними.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Сьогодні саме час перейти до планування і реалізації задумів. "Двійка Жезлів" говорить: коли чітко визначите наступні кроки, ваші проєкти почнуть приносити результати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Смерть"

28 листопада завершуються старі цикли, звільняючи місце новим починанням. Відпустіть те, що вже не служить, і перетворіть досвід на майбутні можливості.

