Гороскоп на 26 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

В пятницу, 26 декабря, карты Таро пророчат благоприятный день для принятия важных решений. Солнце в Стрельце и Луна в Рыбах дают знакам Зодиака возможность понять свои реальные возможности в карьере, финансах и семейных делах.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 26 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

"Маг" говорит об удачном завершении задачи или дела. Но работы может быть много и она потребует вашей концентрации и внимательности к деталям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица" (перевернутая)

Возможны сомнения относительно бизнеса. Карта дня советует отложить решение на другой день. Стоит также воздержаться от любых инвестиций.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Сила"

Вы преодолеете препятствия и укрепите свой авторитет на работе. Но 26 декабря следует избегать рискованных решений ради быстрой прибыли.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

В эту пятницу карта дня вам советует сосредоточиться на любимых делах. Также прислушайтесь к внутреннему голосу, именно он поможет вам в важных вопросах.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесница" (перевернутая)

Дела будут продвигаться медленнее, чем вам хотелось бы. Попробуйте изменить подход. Также Таро советуют не позволять семейным проблемам влиять на работу и быть в этот день осторожными в финансах.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Звезда"

День может принести вам встречи, полные позитива, и теплые разговоры. Вы сможете завершить важный проект или задачу. Несмотря на то, что финансовые дела идут хорошо, расходы все же стоит контролировать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Справедливость"

Вам удастся успешно завершить какое-то дело или сделку. Также это время когда можно решить давний спор и примириться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Повешенный"

26 декабря избегайте конфликтов и принятия решений в гневе. Также карта дня советует быть особенно осторожными с документами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Этот день может принести вам позитивные новости или решения. Можно смело планировать встречи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Доверяйте собственному труду и используйте социальные контакты для развития. Финансовые трудности разрешатся, возможна прибыль.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Луна"

Организованная работа принесет успех, однако не доверяйте незнакомцам в финансовых делах. Возможны расходы на здоровье.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Солнце"

День будет полон позитива. Удастся легко завершить задачу. На работе возможна похвала или премия. Также это благоприятное время для финансовых дел.

