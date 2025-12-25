Гороскоп на 26 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

У п'ятницю, 26 грудня, карти Таро віщують сприятливий день для прийняття важливих рішень. Сонце у Стрільці та Місяць у Рибах дають знакам Зодіаку змогу зрозуміти свої реальні можливості у кар'єрі, фінансах та сімейних справах.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 26 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про вдале завершення завдання або справи. Але роботи може бути багато й вона потребуватиме вашої концентрації та уважності до деталей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця" (перевернута)

Можливі сумніви щодо бізнесу. Карта дня радить відкласти рішення на інший день. Варто також утриматися від будь-яких інвестицій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сила"

Ви подолаєте перешкоди та зміцните свій авторитет на роботі. Але 26 грудня слід уникати ризикованих рішень заради швидкого прибутку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

У цю п'ятницю карта дня вам радить зосередитися на улюблених справах. Також прислухайтеся до внутрішнього голосу, саме він допоможе вам у важливих питаннях.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колісниця" (перевернута)

Справи просуватимуться повільніше, ніж вам хотілося. Спробуйте змінити підхід. Також Таро радять не дозволяти сімейним проблемам впливати на роботу та буди цього дня обережними у фінансах.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Зірка"

День може принести вам зустрічі, сповнені позитивом, та теплі розмови. Ви зможете завершити важливий проєкт або завдання. Попри те, що фінансові справи йдуть добре, витрати все ж варто контролювати.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Справедливість"

Вам вдасться успішно завершити якусь справу або угоду. Також це час коли можна вирішити давню суперечку та примиритися.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Повішений"

26 грудня уникайте конфліктів і прийняття рішень у гніві. Також карта дня радить бути особливо обережними з документами.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день може принести вам позитивні новини або рішення. Можна сміливо планувати зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Довіряйте власній праці та використовуйте соціальні контакти для розвитку. Фінансові труднощі вирішаться, можливий прибуток.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Місяць"

Організована робота принесе успіх, проте не довіряйте незнайомцям у фінансових справах. Можливі витрати на здоров'я.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сонце"

День буде сповнений позитиву. Вдасться легко завершити завдання. На роботі можлива похвала або премія. Також це сприятливий час для фінансових справ.

