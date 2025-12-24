Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 24 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 03:45
Гороскоп на 24 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Сегодня, 24 декабря, Солнце, Марс и Венера находятся в знаке Козерога, даря начало эры стабильности. Луна в Водолее открывает простор для идей и смелых решений. Коллективная карта Таро "Восьмерка Кубков" говорит о принятии решений и эмоциональной зрелости.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 24 декабря 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Король Мечей"

Сегодня вы почувствуете ясность мыслей и внутреннюю смелость. События потребуют определенной сдержанности, чтобы избежать споров.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Вы получите шанс залечить старые раны и оправиться от прошлых разочарований. Но важно не ускорять события.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

В эту среду вы предстанете перед выбором, который повлияет на ближайшие недели. Карта дня советует планировать, а не действовать мгновенно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила"

Уверенность в себе поможет вам сегодня отстоять себя без конфликтов и установить четкие границы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Карта дня указывает на более медленный темп в делах сегодня. Вы вернете продуктивность и мотивацию, если спокойно скорректируете расписание и сделаете маленькие, но четкие шаги вместо давления на себя.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

"Рыцарь Мечей" символизирует решительность и уверенное общение. Но сегодня важно не путать скорость с точностью. Делайте паузу перед ответом и фокусируйтесь на главном.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Мечей"

В этот день вы получите новую идею или важную подсказку. Карта дня советует спрашивать, слушать и собирать факты — это защитит от ошибок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)

Вы можете почувствовать эмоциональное перенапряжение. Сегодня стоит очертить границы в общении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вы получите сильный импульс двигаться вперед. Карта дня советует выбрать одну главную цель, чтобы избежать выгорания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Кубков"

"Десятка Кубков" говорит об эмоциональном удовлетворении. Именно ваши эмоции помогут вам заметить, что приносит вам стабильность и где ваши отношения самые крепкие. Вы увидите, как построить жизнь своей мечты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

Вы можете почувствовать эмоциональную тишину, но это не минус, а перезагрузка. Не заставляйте себя показывать чувства. Искренность вернется сама, когда вы дадите ей место.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Сегодня вам выпадет шанс увидеть, какие привычки или привязки тянут вниз. Таро советуют их отсекать без сожаления. Даже маленькие шаги укрепят веру в себя.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какие знаки Зодиака ждет судьбоносный разговор до 31 декабря.

Кому неделя 22-28 декабря принесет финансовый успех.

Какие знаки Зодиака рискуют потерять деньги до конца 2025 года.

Кто встретит безумную любовь в 2026 году.

Кому 2026 год сулит свадьбу мечты.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 24 декабря карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации