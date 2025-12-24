Гороскоп на 24 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Сегодня, 24 декабря, Солнце, Марс и Венера находятся в знаке Козерога, даря начало эры стабильности. Луна в Водолее открывает простор для идей и смелых решений. Коллективная карта Таро "Восьмерка Кубков" говорит о принятии решений и эмоциональной зрелости.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 24 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Король Мечей"

Сегодня вы почувствуете ясность мыслей и внутреннюю смелость. События потребуют определенной сдержанности, чтобы избежать споров.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Вы получите шанс залечить старые раны и оправиться от прошлых разочарований. Но важно не ускорять события.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

В эту среду вы предстанете перед выбором, который повлияет на ближайшие недели. Карта дня советует планировать, а не действовать мгновенно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила"

Уверенность в себе поможет вам сегодня отстоять себя без конфликтов и установить четкие границы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Карта дня указывает на более медленный темп в делах сегодня. Вы вернете продуктивность и мотивацию, если спокойно скорректируете расписание и сделаете маленькие, но четкие шаги вместо давления на себя.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

"Рыцарь Мечей" символизирует решительность и уверенное общение. Но сегодня важно не путать скорость с точностью. Делайте паузу перед ответом и фокусируйтесь на главном.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Мечей"

В этот день вы получите новую идею или важную подсказку. Карта дня советует спрашивать, слушать и собирать факты — это защитит от ошибок.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)

Вы можете почувствовать эмоциональное перенапряжение. Сегодня стоит очертить границы в общении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вы получите сильный импульс двигаться вперед. Карта дня советует выбрать одну главную цель, чтобы избежать выгорания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Кубков"

"Десятка Кубков" говорит об эмоциональном удовлетворении. Именно ваши эмоции помогут вам заметить, что приносит вам стабильность и где ваши отношения самые крепкие. Вы увидите, как построить жизнь своей мечты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

Вы можете почувствовать эмоциональную тишину, но это не минус, а перезагрузка. Не заставляйте себя показывать чувства. Искренность вернется сама, когда вы дадите ей место.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

Сегодня вам выпадет шанс увидеть, какие привычки или привязки тянут вниз. Таро советуют их отсекать без сожаления. Даже маленькие шаги укрепят веру в себя.

