Гороскоп на 24 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні, 24 грудня, Сонце, Марс і Венера перебувають у знаку Козерога, даруючи початок ери стабільності. Місяць у Водолії відкриває простір для ідей і сміливих рішень. Колективна карта Таро "Вісімка Кубків" говорить про прийняття рішень та емоційну зрілість.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 24 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Король Мечів"

Сьогодні ви відчуєте ясність думок та внутрішню сміливість. Події вимагатимуть певної стриманості, щоб уникнути суперечок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Ви отримаєте шанс загоїти старі рани та оговтатися від минулих розчарувань. Але важливо не прискорювати події.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

У цю середу ви постанете перед вибором, який вплине на найближчі тижні. Карта дня радить планувати, а не діяти миттєво.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила"

Впевненість у собі допоможе вам сьогодні відстояти себе без конфліктів та встановити чіткі межі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

Карта дня вказує на повільніший темп у справах сьогодні. Ви повернете продуктивність і мотивацію, якщо спокійно скоригуєте розклад і зробите маленькі, але чіткі кроки замість тиску на себе.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

"Лицар Мечів" символізує рішучість і впевнене спілкування. Але сьогодні важливо не плутати швидкість із точністю. Робіть паузу перед відповіддю та фокусуйтеся на головному.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Цього дня ви отримаєте нову ідею або важливу підказку. Карта дня радить питати, слухати й збирати факти — це захистить від помилок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Королева Кубків" (перевернута)

Ви можете відчути емоційне перевантаження. Сьогодні варто окреслити межі у спілкуванні.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні ви отримаєте сильний імпульс рухатися вперед. Карта дня радить обрати одну головну ціль, щоб уникнути вигорання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

"Десятка Кубків" говорить про емоційне задоволення. Саме ваші емоції допоможуть вам помітити, що приносить вам стабільність і де ваші стосунки найміцніші. Ви побачите, як побудувати життя своєї мрії.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

Ви можете відчути емоційну тишу, але це не мінус, а перезавантаженн. Не змушуйте себе демонструвати почуття. Щирість повернеться сама, коли ви дасте їй місце.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Диявол" (перевернута)

Сьогодні вам випаде шанс побачити, які звички або прив'язки тягнуть вниз. Таро радять їх відсікати без жалю. Навіть маленькі кроки зміцнять віру в себе.

