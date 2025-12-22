Гороскоп на 22 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 22 декабря, растущая Луна оказалась под влиянием знака Водолея, который "активирует" наше стремление к независимости. Солнце находится в Козероге, перемещая внимание на долгосрочные цели и продуктивность. Коллективная карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая) говорит об избавлении от истощения, связанного с давлением.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 22 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Этот день призывает вас высказывать меньше претензий к себе. Это откроет путь к росту.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

События понедельника изменят взгляд на ситуацию, которая давно требовала пересмотра. "Башня" говорит: эта трансформация освобождает, а не разрушает.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

22 декабря вы трезво оцениваете, куда уходит ваше время и энергия. Карта дня отмечает, терпение и внимательность к деталям приносят больше пользы, чем спешка.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Солнце" (перевернутая)

В этот понедельник вы честно посмотрите на собственные эмоции, не ища одобрения извне. Внутренняя ясность станет точкой опоры для перемен.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

22 декабря правда выйдет на поверхность, и это снимет излишнее напряжение. Карта дня советует действовать открыто и без внутренних противоречий.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

В понедельник вы четко видите, какие варианты достойны внимания, а какие — лишь отвлекают. "Семерка Кубков" говорит, что главная победа — сохраненная энергия и ясность выбора.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

22 декабря вы замечаете, где сотрудничество больше не работает на общий результат. Именно установление границ поможет сохранить баланс в отношениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

В этот понедельник вы имеете шанс на эмоциональное восстановление. Карта дня говорит: принятие прошлого возвращает веру в собственную силу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

В этот день тревоги постепенно будут терять влияние на ваши решения. Вы чувствуете облегчение и готовность отпустить лишнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Этот день приносит уверенность в собственных действиях и результатах. Вы будете двигаться вперед без потребности во внешнем одобрении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня вы смотрите в будущее с оптимизмом и четким видением. "Тройка Жезлов" говорит, важно не спешить, а планировать с умом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Сегодня вы осознаете, что выносливость — ваша сильная сторона. Карта дня говорит: усталость становится сигналом, что вы близко к важному результату.

