Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 22 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 06:02
Гороскоп на 22 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 22 декабря, растущая Луна оказалась под влиянием знака Водолея, который "активирует" наше стремление к независимости. Солнце находится в Козероге, перемещая внимание на долгосрочные цели и продуктивность. Коллективная карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая) говорит об избавлении от истощения, связанного с давлением.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 22 декабря 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Этот день призывает вас высказывать меньше претензий к себе. Это откроет путь к росту.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Башня"

События понедельника изменят взгляд на ситуацию, которая давно требовала пересмотра. "Башня" говорит: эта трансформация освобождает, а не разрушает.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

22 декабря вы трезво оцениваете, куда уходит ваше время и энергия. Карта дня отмечает, терпение и внимательность к деталям приносят больше пользы, чем спешка.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Солнце" (перевернутая)

В этот понедельник вы честно посмотрите на собственные эмоции, не ища одобрения извне. Внутренняя ясность станет точкой опоры для перемен.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

22 декабря правда выйдет на поверхность, и это снимет излишнее напряжение. Карта дня советует действовать открыто и без внутренних противоречий.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

В понедельник вы четко видите, какие варианты достойны внимания, а какие — лишь отвлекают. "Семерка Кубков" говорит, что главная победа — сохраненная энергия и ясность выбора.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

22 декабря вы замечаете, где сотрудничество больше не работает на общий результат. Именно установление границ поможет сохранить баланс в отношениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

В этот понедельник вы имеете шанс на эмоциональное восстановление. Карта дня говорит: принятие прошлого возвращает веру в собственную силу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)

В этот день тревоги постепенно будут терять влияние на ваши решения. Вы чувствуете облегчение и готовность отпустить лишнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Этот день приносит уверенность в собственных действиях и результатах. Вы будете двигаться вперед без потребности во внешнем одобрении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня вы смотрите в будущее с оптимизмом и четким видением. "Тройка Жезлов" говорит, важно не спешить, а планировать с умом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Сегодня вы осознаете, что выносливость — ваша сильная сторона. Карта дня говорит: усталость становится сигналом, что вы близко к важному результату.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака надо беречь деньги до конца 2025 года.

Кто из знаков Зодиака сыграет свадьбу мечты в 2026 году.

Кому 2026 год сулит переезд.

Какие знаки Зодиака приумножат состояние в 2026 году.

Кто из знаков Зодиака встретит безумную любовь в 2026 году.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 22 декабря карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации