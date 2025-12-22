Гороскоп на 22 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 22 грудня, Місяць, що росте, опинився під впливом знака Водолія, який "активує" наше прагнення до незалежності. Сонце перебуває у Козерозі, переміщуючи увагу на довгострокові цілі та продуктивність. Колективна карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута) говорить про позбавлення від виснаження, пов'язаного з тиском.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 22 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

Цей день закликає вас висловлювати менше претензій до себе. Це відкриє шлях до зростання.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вежа"

Події понеділка змінять погляд на ситуацію, яка давно вимагала перегляду. "Вежа" говорить: ця трансформація звільняє, а не руйнує.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

22 грудня ви тверезо оцінюєте, куди йде ваш час і енергія. Карта дня наголошує, терпіння та уважність до деталей приносять більше користі, ніж поспіх.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сонце" (перевернута)

У цей понеділок ви чесно подивитеся на власні емоції, не шукаючи схвалення ззовні. Внутрішня ясність стане точкою опори для змін.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

22 грудня правда вийде на поверхню, і це зніме зайву напругу. Карта дня радить діяти відкрито та без внутрішніх суперечностей.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сімка Кубків"

У понеділок ви чітко бачите, які варіанти варті уваги, а які — лише відволікають. "Сімка Кубків" говорить, що головна перемога — збережена енергія та ясність вибору.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів" (перевернута)

22 грудня ви помічаєте, де співпраця більше не працює на спільний результат. Саме встановлення меж допоможе зберегти баланс у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

У цей понеділок ви маєте шанс на емоційне відновлення. Карта дня каже: прийняття минулого повертає віру у власну силу.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Цього дня тривоги поступово втрачатимуть вплив на ваші рішення. Ви відчуваєте полегшення і готовність відпустити зайве.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Цей день приносить упевненість у власних діях і результатах. Ви рухатиметеся вперед без потреби в зовнішньому схваленні.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні ви дивитеся у майбутнє з оптимізмом і чітким баченням. "Трійка Жезлів" говорить, важливо не поспішати, а планувати з розумом.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів"

Сьогодні ви усвідомите, що витривалість — ваша сильна сторона. Карта дня каже: втома стає сигналом, що ви близько до важливого результату.

