Гороскоп на 15 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 15 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 06:25
Гороскоп на 15 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 15 декабря, Марс входит в Козерога, заставляя нас смотреть на жизнь более трезво и практично. Карты Таро предупреждают: одни знаки Зодиака почувствуют прилив силы, ясность в делах и желание действовать, другие — осознают, что пришло время остановиться и по-новому посмотреть на собственные решения.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 15 декабря 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Сегодня вам следует быть честными с собой и не поддаваться сомнениям. Карта дня советует не обесценивать собственный путь — трудности подтверждают, что вы движетесь правильно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

15 декабря дарит внутреннюю гармонию и радость от простых вещей. "Солнце" говорит, что именно ваши ежедневные привычки определяют успех и эмоциональный баланс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Таро говорят об обновлении и возвращении надежды после сложного периода. Этот день поможет увидеть свет там, где раньше было лишь истощение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Сегодня могут обостриться тревожные мысли или внутренние страхи. Карта дня советует не замыкаться в себе — разговор с близким человеком поможет.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

15 декабря покажет, где в вашей жизни нарушен баланс. Сегодня стоит уменьшить излишества и вернуть себе ощущение внутреннего спокойствия.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Понедельник принесет повод гордиться собой и пройденным этапом. "Четверка Жезлов" напоминает: вы уверенно идете к своей цели и это уже делает вас победителем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)

Вам страшно сделать что-то не так, но настоящая опасность — это ничего не делать. Карта дня говорит, что сейчас нужно доверять себе и действовать с теми знаниями, которые вы имеете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

15 декабря способствует быстрым решениям и решительным шагам. Ваша острая интуиция подскажет правильный момент, когда нужно действовать без промедлений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Таро указывают на напряжение в отношениях или конфликтную ситуацию. Поэтому этот день лучше использовать для возобновления диалога, а не борьбы за правоту.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Умеренность"

После периода внутренних колебаний вы наконец-то восстановите эмоциональное равновесие. Сегодня карта дня советует вам не спешить, ведь сдержанность сейчас работает в вашу пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Для вас понедельник станет моментом, когда важно не обещать, а действовать: забота, проявленная в конкретных поступках, скажет гораздо больше слов. "Шестерка Мечей" подсказывает оставить позади эмоциональный шум и двигаться к гармонии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о неожиданном повороте событий. Этот день может принести шанс, о котором вы даже не догадывались.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Для каких знаков Зодиака декабрь станет судьбоносным.

Какие знаки Зодиака изменят свою жизнь до конца 2025 года.

Кто погрузится в безумную любовь в 2026 году.

Каким знакам Зодиака 2026 год принесет финансовый успех.

Какие знакам Зодиака предстоит переезд в 2026 году.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 15 декабря карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
