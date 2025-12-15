Гороскоп на 15 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 15 декабря, Марс входит в Козерога, заставляя нас смотреть на жизнь более трезво и практично. Карты Таро предупреждают: одни знаки Зодиака почувствуют прилив силы, ясность в делах и желание действовать, другие — осознают, что пришло время остановиться и по-новому посмотреть на собственные решения.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 15 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Сегодня вам следует быть честными с собой и не поддаваться сомнениям. Карта дня советует не обесценивать собственный путь — трудности подтверждают, что вы движетесь правильно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

15 декабря дарит внутреннюю гармонию и радость от простых вещей. "Солнце" говорит, что именно ваши ежедневные привычки определяют успех и эмоциональный баланс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Звезда"

Таро говорят об обновлении и возвращении надежды после сложного периода. Этот день поможет увидеть свет там, где раньше было лишь истощение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Сегодня могут обостриться тревожные мысли или внутренние страхи. Карта дня советует не замыкаться в себе — разговор с близким человеком поможет.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

15 декабря покажет, где в вашей жизни нарушен баланс. Сегодня стоит уменьшить излишества и вернуть себе ощущение внутреннего спокойствия.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Понедельник принесет повод гордиться собой и пройденным этапом. "Четверка Жезлов" напоминает: вы уверенно идете к своей цели и это уже делает вас победителем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)

Вам страшно сделать что-то не так, но настоящая опасность — это ничего не делать. Карта дня говорит, что сейчас нужно доверять себе и действовать с теми знаниями, которые вы имеете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

15 декабря способствует быстрым решениям и решительным шагам. Ваша острая интуиция подскажет правильный момент, когда нужно действовать без промедлений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Таро указывают на напряжение в отношениях или конфликтную ситуацию. Поэтому этот день лучше использовать для возобновления диалога, а не борьбы за правоту.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Умеренность"

После периода внутренних колебаний вы наконец-то восстановите эмоциональное равновесие. Сегодня карта дня советует вам не спешить, ведь сдержанность сейчас работает в вашу пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Для вас понедельник станет моментом, когда важно не обещать, а действовать: забота, проявленная в конкретных поступках, скажет гораздо больше слов. "Шестерка Мечей" подсказывает оставить позади эмоциональный шум и двигаться к гармонии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о неожиданном повороте событий. Этот день может принести шанс, о котором вы даже не догадывались.

