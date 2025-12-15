Гороскоп на 15 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 15 грудня, Марс входить у Козерога, змушуючи нас дивитися на життя більш тверезо та практично. Карти Таро попереджають: одні знаки Зодіаку відчують прилив сили, ясність у справах і бажання діяти, інші — усвідомлять, що настав час зупинитися й по-новому подивитися на власні рішення.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 15 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Сьогодні вам слід бути чесними з собою та не піддаватися сумнівам. Карта дня радить не знецінювати власний шлях — труднощі підтверджують, що ви рухаєтеся правильно.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

15 грудня дарує внутрішню гармонію та радість від простих речей. "Сонце" говорить, що саме ваші щоденні звички визначають успіх і емоційний баланс.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Зірка"

Таро говорять про оновлення та повернення надії після складного періоду. Цей день допоможе побачити світло там, де раніше було лише виснаження.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Сьогодні можуть загостритися тривожні думки або внутрішні страхи. Карта дня радить не замикатися в собі — розмова з близькою людиною допоможе.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Поміркованість" (перевернута)

15 грудня покаже, де у вашому житті порушений баланс. Сьогодні варто зменшити надмірність і повернути собі відчуття внутрішнього спокою.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Понеділок принесе привід пишатися собою та пройденим етапом. "Четвірка Жезлів" нагадує: ви впевнено йдете до своєї мети і це вже робить вас переможцем.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Жезлів" (перевернута)

Вам страшно зробити щось не так, але справжня небезпека — це нічого не робити. Карта дня говорить, що зараз потрібно довіряти собі та діяти з тими знаннями, які ви маєте.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

15 грудня сприяє швидким рішенням і рішучим крокам. Ваша гостра інтуїція підкаже правильний момент, коли потрібно діяти без зволікань.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П'ятірка Мечів"

Таро вказують на напруження у стосунках або конфліктну ситуацію. Тому цей день краще використати для відновлення діалогу, а не боротьби за правоту.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Поміркованість"

Після періоду внутрішніх коливань ви нарешті відновите емоційну рівновагу. Сьогодні карта дня радить вам не поспішати, адже стриманість зараз працює на вашу користь.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Для вас понеділок стане моментом, коли важливо не обіцяти, а діяти: турбота, проявлена в конкретних вчинках, скаже значно більше за слова. "Шістка Мечів" підказує залишити позаду емоційний шум та рухатися до гармонії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про несподіваний поворот подій. Цей день може принести шанс, про який ви навіть не здогадувалися.

