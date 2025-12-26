Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Эти знаки Зодиака получат особенный сюрприз на выходные по Таро

Эти знаки Зодиака получат особенный сюрприз на выходные по Таро

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:53
Какие знаки Зодиака получат незабываемый сюрприз в последние выходные 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Последние выходные 2025 года имеют особую энергию, которая обещает некоторым представителям зодиакального круга знаковые события. По предсказанию карт Таро, именно в этот период судьба преподнесет действительно незабываемые сюрпризы четырем знакам Зодиака. Это может быть внезапная новость, встреча или случай, которые оставят глубокий след в памяти, изменят планы, настроение и даже направление мыслей на ближайшие месяцы.

Новини.LIVE делится раскладом карт Таро, каким знакам Зодиака выходные 27-28 декабря 2025 года готовят незабываемый сюрприз.

Реклама
Читайте также:

Таро-прогноз для четырех знаков Зодиака

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Выпавшая вам карта говорит о стремительном ходе событий. То, что долго стояло на паузе, может неожиданно сдвинуться с места: ответ, новый шанс в учебе, поездка, заманчивое предложение. Таро предупреждают: удача на вашей стороне, но она любит смелых и инициативных. Поэтому, долго не сомневайтесь и говорите "да" всему, что звучит интересно.

Весы — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вас в эти субботу и воскресенье ждет признание или похвала за работу, творчество, идею или помощь, которую оказали кому-то раньше. Также эти выходные подарят шанс проявить себя. Не бойтесь быть в центре внимания, выложите свою работу, идею или маленькое достижение в публичное пространство. Это может привести к неожиданным поворотам судьбы.

Скорпион — карта Таро "Башня"

Ваши выходные могут начаться с резкого изменения планов, но именно это может открыть путь к чему-то лучшему. Также в этот период возможны неожиданные новости или правда, которую вы не ожидали услышать. Если что-то идет не так, как вы думали, сохраняйте спокойствие, не пытайтесь срочно "спасти" ситуацию, а позвольте событиям немного развернуться.

Рыбы — карта Таро "Двойка Кубков"

Ваш сюрприз будет связан с человеческим теплом и неожиданной близостью с другом или любимым человеком. Это может быть важный разговор, примирение, новая дружеская сделка, встреча с человеком, который почувствует вас без слов, или подарок от сердца, без повода. Проведите выходные среди людей, даже если, на первый взгляд, хочется уединения.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кому последние выходные декабря 2025 года сулят настоящее счастье.

Какие знаки Зодиака получат деньги до 28 декабря.

Каким знакам Зодиака грозят мелкие проблемы до 28 декабря.

Кому нужно беречь деньги до конца 2025 года.

Кто встретит настоящую любовь в 2026 году.

гороскоп выходные прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации