Какие знаки Зодиака получат незабываемый сюрприз в последние выходные 2025 — Таро прогноз

Последние выходные 2025 года имеют особую энергию, которая обещает некоторым представителям зодиакального круга знаковые события. По предсказанию карт Таро, именно в этот период судьба преподнесет действительно незабываемые сюрпризы четырем знакам Зодиака. Это может быть внезапная новость, встреча или случай, которые оставят глубокий след в памяти, изменят планы, настроение и даже направление мыслей на ближайшие месяцы.

Новини.LIVE делится раскладом карт Таро, каким знакам Зодиака выходные 27-28 декабря 2025 года готовят незабываемый сюрприз.

Таро-прогноз для четырех знаков Зодиака

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Выпавшая вам карта говорит о стремительном ходе событий. То, что долго стояло на паузе, может неожиданно сдвинуться с места: ответ, новый шанс в учебе, поездка, заманчивое предложение. Таро предупреждают: удача на вашей стороне, но она любит смелых и инициативных. Поэтому, долго не сомневайтесь и говорите "да" всему, что звучит интересно.

Весы — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вас в эти субботу и воскресенье ждет признание или похвала за работу, творчество, идею или помощь, которую оказали кому-то раньше. Также эти выходные подарят шанс проявить себя. Не бойтесь быть в центре внимания, выложите свою работу, идею или маленькое достижение в публичное пространство. Это может привести к неожиданным поворотам судьбы.

Скорпион — карта Таро "Башня"

Ваши выходные могут начаться с резкого изменения планов, но именно это может открыть путь к чему-то лучшему. Также в этот период возможны неожиданные новости или правда, которую вы не ожидали услышать. Если что-то идет не так, как вы думали, сохраняйте спокойствие, не пытайтесь срочно "спасти" ситуацию, а позвольте событиям немного развернуться.

Рыбы — карта Таро "Двойка Кубков"

Ваш сюрприз будет связан с человеческим теплом и неожиданной близостью с другом или любимым человеком. Это может быть важный разговор, примирение, новая дружеская сделка, встреча с человеком, который почувствует вас без слов, или подарок от сердца, без повода. Проведите выходные среди людей, даже если, на первый взгляд, хочется уединения.

