Які знаки Зодіаку отримають незабутній сюрприз в останні вихідні 2025 — Таро прогноз

Останні вихідні 2025 року мають особливу енергію, яка обіцяє деяким представникам зодіакального кола знакові події. За віщуванням карт Таро, саме у цей період доля піднесе справді незабутні сюрпризи чотирьом знакам Зодіаку. Це може бути раптова новина, зустріч або випадок, що залишать глибокий слід у пам'яті, змінять плани, настрій і навіть напрям думок на найближчі місяці.

Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро, яким знакам Зодіаку вихідні 27-28 грудня 2025 року готують незабутній сюрприз.

Таро-прогноз для чотирьох знаків Зодіаку

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Карта, що вам випала, говорить про стрімкий перебіг подій. Те, що довго стояло на паузі, може несподівано зрушити з місця: відповідь, новий шанс у навчанні, поїздка, приваблива пропозиція. Таро попереджають: удача на вашому боці, але вона любить сміливих та ініціативних. Тож, довго не вагайтеся та кажіть "так" всьому, що звучить цікаво.

Терези — карта Таро "Шістка Жезлів"

На вас у ці суботу та неділю чекає визнання або похвала за роботу, творчість, ідею чи допомогу, яку надали комусь раніше. Також ці вихідні подарують шанс проявити себе. Не бійтеся бути у центрі уваги, викладіть свою роботу, ідею або маленьке досягнення в публічний простір. Це може привести до несподіваних поворотів долі.

Скорпіон — карта Таро "Вежа"

Ваші вихідні можуть початися з різкої зміни планів, але саме це може відкрити шлях до чогось кращого. Також у цей період можливі несподівані новини або правда, яку ви не очікували почути. Якщо щось йде не так, як ви думали, зберігайте спокій, не намагайтеся терміново "врятувати" ситуацію, а дозвольте подіям трохи розгорнутися.

Риби — карта Таро "Двійка Кубків"

Ваш сюрприз буде пов'язаний із людським теплом і несподіваною близькістю з другом або коханою людиною. Це може бути важлива розмова, примирення, нова дружня угода, зустріч з людиною, яка відчує вас без слів, або подарунок від серця, без приводу. Проведіть вихідні серед людей, навіть якщо, на перший погляд, хочеться усамітнення.

