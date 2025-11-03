Видео
Видео

В Украине "забанили" сериалы с актером-путинистом — какая причина

3 ноября 2025 04:34
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сериалы с актером из Игры престолов под запретом — почему СБУ запретила Юрия Колокольникова
Актер Юрий Колокольников в сериале "Игра престолов". Фото: Кадр из сериала
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Лицензионные украинские стриминговые платформы начали изымать из просмотра сериалы и фильмы, в которых сыграл российский актер с канадским паспортом Юрий Колокольников. СБУ еще в августе 2025 года занесла его в перечень лиц, которые несут угрозу Украине.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Читайте также:

Что известно о Юрии Колокольникове

В Украине "забанили" сериалы с актером-путинистом — какая причина - фото 1
Юрий Колокольников в "Белом лотосе" (3 сезон). Фото: росСМИ

Актер имеет российское и канадское гражданство и преимущественно снимается в российском кинематографе в историко-пропагандистских фильмах.

Особое внимание украинских спецслужб привлекло участие актера в проектах, которые получали государственное финансирование от России. В частности, в 2024 году он снялся в фантастическом фильме "Пираты галактики Барракуда", производство которого поддержало Министерство культуры РФ.

Еще одним спорным проектом стал сериал "Полдень" (2025) — экранизация произведений братьев Стругацких, который получил поддержку Института развития интернета и российских стриминговых платформ.

Какие сериалы с актером под запретом

В список фильмов и сериалов, недоступных в Украине, попали четвертый сезон "Игры престолов" (роль Стир, лидер племени теннов), третий сезон "Белого лотоса" (роль Владимир), фильм Кристофера Нолана "Тенет" (роль Волков) и супергеройский экшн "Крейвен" (роль мафиози Семен Черный).

Напомним, ранее мы писали о том, какой психологический триллер стоит посмотреть. Он поразит завершением.

Также мы рассказывали о том, лучшие фильмы с запутанным сюжетом. Они удивляют необычным ходом событий.

СБУ россия кино сериал Игра престолов белый лотос
