Сериалы с актером из Игры престолов под запретом — почему СБУ запретила Юрия Колокольникова

В Украине "забанили" сериалы с актером-путинистом — какая причина
Лицензионные украинские стриминговые платформы начали изымать из просмотра сериалы и фильмы, в которых сыграл российский актер с канадским паспортом Юрий Колокольников. СБУ еще в августе 2025 года занесла его в перечень лиц, которые несут угрозу Украине.
Об этом сообщает Зеркало недели.
Что известно о Юрии Колокольникове
Актер имеет российское и канадское гражданство и преимущественно снимается в российском кинематографе в историко-пропагандистских фильмах.
Особое внимание украинских спецслужб привлекло участие актера в проектах, которые получали государственное финансирование от России. В частности, в 2024 году он снялся в фантастическом фильме "Пираты галактики Барракуда", производство которого поддержало Министерство культуры РФ.
Еще одним спорным проектом стал сериал "Полдень" (2025) — экранизация произведений братьев Стругацких, который получил поддержку Института развития интернета и российских стриминговых платформ.
Какие сериалы с актером под запретом
В список фильмов и сериалов, недоступных в Украине, попали четвертый сезон "Игры престолов" (роль Стир, лидер племени теннов), третий сезон "Белого лотоса" (роль Владимир), фильм Кристофера Нолана "Тенет" (роль Волков) и супергеройский экшн "Крейвен" (роль мафиози Семен Черный).
