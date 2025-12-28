Дешевые телевизоры, которые разочаровывают — какие 4 модели стоит избегать в 2026 году

Смарт-телевизор. Фото: Unsplash

Дешевый смарт-телевизор может стать выгодной покупкой, но низкая цена иногда означает компромиссы с качеством и надежностью. В отзывах пользователи нередко предупреждают: отдельные модели могут начать создавать проблемы почти сразу или не выдерживать даже года использования.

О четырех таких моделях пишет BGR.

Panasonic W70 Series

Серия выглядит привлекательно для экономного выбора: предлагает различные диагонали (в том числе от 43 дюймов), 4K LED-панель, поддержку HDR10+/HDR10/HLG, четыре HDMI-порта (включая один HDMI 2.1) и AirPlay для воспроизведения контента с iPhone.

Телевизор Panasonic серии W70. Фото: ek.ua

В то же время в отзывах на Amazon пользователи описывают дефекты изображения, которые иногда случаются "из коробки": темные пятна, глюки, мерцание, а также ситуации, когда экран становится зеленым. Некоторые владельцы также жаловались на проблемы со звуком уже через несколько недель.

VIZIO 24-inch V Series

VIZIO часто упоминают среди бюджетных брендов, но именно 24-дюймовая версия этой серии, по словам покупателей, разочаровывает.

Телевизор VIZIO серии V. Фото: Amazon

Модель имеет 24-дюймовый LED-экран с разрешением 720p, что на фоне рынка 2025 года выглядит скромно даже для недорогого сегмента. В отзывах отмечают, что диагональ может оказаться слишком малой для комфортного просмотра, а еще пользователи описывают зависания, медленный запуск и необходимость перезагрузок.

FPD 43-inch CG43-P3

Модель от китайского производителя Flat Panel Display, ориентированного на покупателей, которым нужен "новый телевизор по дешевке".

Телевизор FPD CG43-P3. Фото: Amazon

Он предлагает 1080p LED-дисплей, HDR10, Google TV, а также набор портов (HDMI, USB, оптический выход, Ethernet) и заявленную поддержку Dolby Atmos. Тем не менее впечатления пользователей в отзывах часто сводятся к претензиям относительно слабого звука (один из покупателей сравнил встроенные динамики со звуком iPhone 4), медленной работы и общего ощущения "дешевой сборки". Отдельно упоминают и сложности с креплением на стену — якобы из-за нестандартных монтажных отверстий.

Supersonic SC-1520V LED TV (15,6 дюйма)

Это небольшой смарт-телевизор на ОС VIDAA от Hisense с 15,6-дюймовым экраном и разрешением 1080p.

Телевизор Supersonic SC-1520V LED TV. Фото: Amazon

Формат вроде бы подходит для тесных пространств — вроде кемпера, лодки или грузовика, но на Amazon устройство обозначено как такое, что его часто возвращают. Среди жалоб — посредственный звук, а также отсутствие популярных приложений в магазине VIDAA, в частности DirecTV, Hulu и Paramount+. Некоторые добавляют, что телевизор прекращал работать уже через несколько недель или месяцев.

Напомним, качество изображения на экране телевизора определяется не только передовыми технологиями, но и корректными начальными настройками. Потратив несколько минут на работу с пультом, можно полностью раскрыть возможности даже флагманской модели.

Также мы писали, что современные телевизоры скрывают гораздо больше функций, чем кажется на первый взгляд. В частности, USB-порты часто остаются без внимания, хотя именно они позволяют расширить сценарии использования и получить максимум от устройства.