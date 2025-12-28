Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 4 дешеві моделі смарттелевізорів, яких варто уникати у 2026

4 дешеві моделі смарттелевізорів, яких варто уникати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 06:32
Дешеві телевізори, які розчаровують — які 4 моделі варто уникати у 2026 році
Смарттелевізор. Фото: Unsplash

Дешевий смарттелевізор може стати вигідною покупкою, але низька ціна інколи означає компроміси з якістю та надійністю. У відгуках користувачі нерідко попереджають: окремі моделі можуть почати створювати проблеми майже одразу або не витримувати навіть року використання.

Про чотири такі моделі пише BGR.

Реклама
Читайте також:

Panasonic W70 Series

Серія має привабливий вигляд для економного вибору: пропонує різні діагоналі (зокрема від 43 дюймів), 4K LED-панель, підтримку HDR10+/HDR10/HLG, чотири HDMI-порти (включно з одним HDMI 2.1) та AirPlay для відтворення контенту з iPhone.

Телевизор Panasonic серии W70
Телевізор Panasonic серії W70. Фото: ek.ua

Водночас у відгуках на Amazon користувачі описують дефекти зображення, які інколи трапляються "з коробки": темні плями, глюки, мерехтіння, а також ситуації, коли екран стає зеленим. Деякі власники також скаржилися на проблеми зі звуком уже за кілька тижнів.

VIZIO 24-inch V Series

VIZIO часто згадують серед бюджетних брендів, але саме 24-дюймова версія цієї серії, за словами покупців, розчаровує.

Телевизор VIZIO серии V
Телевізор VIZIO серії V. Фото: Amazon

Модель має 24-дюймовий LED-екран із роздільною здатністю 720p, що на тлі ринку 2025 року має скромний вигляд навіть для недорогого сегмента. У відгуках зазначають, що діагональ може виявитися надто малою для комфортного перегляду, а ще користувачі описують зависання, повільний запуск і необхідність перезавантажень.

FPD 43-inch CG43-P3

Модель від китайського виробника Flat Panel Display, орієнтованого на покупців, яким потрібен "новий телевізор задешево".

Телевизор FPD CG43-P3
Телевізор FPD CG43-P3. Фото: Amazon

Він пропонує 1080p LED-дисплей, HDR10, Google TV, а також набір портів (HDMI, USB, оптичний вихід, Ethernet) і заявлену підтримку Dolby Atmos. Проте враження користувачів у відгуках часто зводяться до претензій щодо слабкого звуку (один із покупців порівняв вбудовані динаміки зі звуком iPhone 4), повільної роботи та загального відчуття "дешевої збірки". Окремо згадують і складнощі з кріпленням на стіну — нібито через нестандартні монтажні отвори.

Supersonic SC-1520V LED TV (15,6 дюйма)

Це невеликий смарттелевізор на ОС VIDAA від Hisense із 15,6-дюймовим екраном та роздільною здатністю 1080p.

Телевизор Supersonic SC-1520V LED TV
Телевізор Supersonic SC-1520V LED TV. Фото: Amazon

Формат начебто підходить для тісних просторів — на кшталт кемпера, човна чи вантажівки, але на Amazon пристрій позначений як такий, що його часто повертають. Серед скарг — посередній звук, а також брак популярних застосунків у магазині VIDAA, зокрема DirecTV, Hulu і Paramount+. Дехто додає, що телевізор припиняв працювати вже за кілька тижнів або місяців.

Нагадаємо, якість зображення на екрані телевізора визначається не лише передовими технологіями, а й коректними початковими налаштуваннями. Витративши кілька хвилин на роботу з пультом, можна повністю розкрити можливості навіть флагманської моделі.

Також ми писали, що сучасні телевізори приховують значно більше функцій, ніж здається на перший погляд. Зокрема, USB-порти часто залишаються поза увагою, хоча саме вони дозволяють розширити сценарії використання й отримати максимум від пристрою.

гаджети технології характеристики корисні поради телевізор купівля
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації