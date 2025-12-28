Дешеві телевізори, які розчаровують — які 4 моделі варто уникати у 2026 році

Смарттелевізор. Фото: Unsplash

Дешевий смарттелевізор може стати вигідною покупкою, але низька ціна інколи означає компроміси з якістю та надійністю. У відгуках користувачі нерідко попереджають: окремі моделі можуть почати створювати проблеми майже одразу або не витримувати навіть року використання.

Про чотири такі моделі пише BGR.

Panasonic W70 Series

Серія має привабливий вигляд для економного вибору: пропонує різні діагоналі (зокрема від 43 дюймів), 4K LED-панель, підтримку HDR10+/HDR10/HLG, чотири HDMI-порти (включно з одним HDMI 2.1) та AirPlay для відтворення контенту з iPhone.

Телевізор Panasonic серії W70. Фото: ek.ua

Водночас у відгуках на Amazon користувачі описують дефекти зображення, які інколи трапляються "з коробки": темні плями, глюки, мерехтіння, а також ситуації, коли екран стає зеленим. Деякі власники також скаржилися на проблеми зі звуком уже за кілька тижнів.

VIZIO 24-inch V Series

VIZIO часто згадують серед бюджетних брендів, але саме 24-дюймова версія цієї серії, за словами покупців, розчаровує.

Телевізор VIZIO серії V. Фото: Amazon

Модель має 24-дюймовий LED-екран із роздільною здатністю 720p, що на тлі ринку 2025 року має скромний вигляд навіть для недорогого сегмента. У відгуках зазначають, що діагональ може виявитися надто малою для комфортного перегляду, а ще користувачі описують зависання, повільний запуск і необхідність перезавантажень.

FPD 43-inch CG43-P3

Модель від китайського виробника Flat Panel Display, орієнтованого на покупців, яким потрібен "новий телевізор задешево".

Телевізор FPD CG43-P3. Фото: Amazon

Він пропонує 1080p LED-дисплей, HDR10, Google TV, а також набір портів (HDMI, USB, оптичний вихід, Ethernet) і заявлену підтримку Dolby Atmos. Проте враження користувачів у відгуках часто зводяться до претензій щодо слабкого звуку (один із покупців порівняв вбудовані динаміки зі звуком iPhone 4), повільної роботи та загального відчуття "дешевої збірки". Окремо згадують і складнощі з кріпленням на стіну — нібито через нестандартні монтажні отвори.

Supersonic SC-1520V LED TV (15,6 дюйма)

Це невеликий смарттелевізор на ОС VIDAA від Hisense із 15,6-дюймовим екраном та роздільною здатністю 1080p.

Телевізор Supersonic SC-1520V LED TV. Фото: Amazon

Формат начебто підходить для тісних просторів — на кшталт кемпера, човна чи вантажівки, але на Amazon пристрій позначений як такий, що його часто повертають. Серед скарг — посередній звук, а також брак популярних застосунків у магазині VIDAA, зокрема DirecTV, Hulu і Paramount+. Дехто додає, що телевізор припиняв працювати вже за кілька тижнів або місяців.

Нагадаємо, якість зображення на екрані телевізора визначається не лише передовими технологіями, а й коректними початковими налаштуваннями. Витративши кілька хвилин на роботу з пультом, можна повністю розкрити можливості навіть флагманської моделі.

Також ми писали, що сучасні телевізори приховують значно більше функцій, ніж здається на перший погляд. Зокрема, USB-порти часто залишаються поза увагою, хоча саме вони дозволяють розширити сценарії використання й отримати максимум від пристрою.