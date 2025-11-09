Плазмові телевізори зникли з ринку — яка причина та чому їх досі люблять

Плазмовий телевізор на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Плазмові панелі колись вважалися вершиною домашнього кінотеатру: яскраві кольори, глибокий чорний і відчуття "ефекту присутності". Та попри культовий статус, такі телевізори зникли з магазинів і поступилися місцем новішим технологіям.

Про те, чому так сталося, пише GSMinfo.

Чому "плазма" стала легендою і чому її епоха завершилася

Плазмові телевізори працювали на основі комірок із газом (ксенон або неон), поділених на червоний, зелений і синій субпікселі. Під напругою газ іонізувався, ставав плазмою, випромінював ультрафіолет, який збуджував фосфор — так формувалося зображення. Саме ця схема давала високу контрастність, глибокі чорні тони й широкі кути огляду, що запам'яталися глядачам.

Головна принада — насичена картинка з відмінною передачею темних сцен і відчутним зануренням у фільми. Деякі власники навіть жартували про "обігрів" кімнати: значне тепловиділення інколи сприймалося як практичний бонус узимку.

Поряд із плюсами "плазма" мала помітні мінуси. Ефект вигоряння статичних елементів (burn-in) став однією з головних проблем: згодом виробники, зокрема Panasonic із Real Black Drive, пом'якшили цей недолік, але тенденцію вже не зупинили. Високе енергоспоживання, велика вага, габарити та дорожче виробництво зробили РК-телевізори з LED-підсвіткою привабливішими — тоншими, легшими й економнішими.

Попри завершення випуску, чимало користувачів досі називають плазмові панелі еталоном картинки й продовжують ними користуватися. Назву "плазма" інерційно застосовують до великих сучасних екранів, хоча технологічно це вже інші рішення. Сьогодні LED-, OLED- та інші нові панелі пропонують реалістичнішу картинку, вищі частоти оновлення й тонкий дизайн. Повернення плазми малоймовірне, але її спадок відчутний у розвитку сучасних телевізійних технологій.

