Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Плазмові телевізори зникли — чому їх досі згадують із любов'ю

Плазмові телевізори зникли — чому їх досі згадують із любов'ю

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 06:32
Оновлено: 06:39
Плазмові телевізори зникли з ринку — яка причина та чому їх досі люблять
Плазмовий телевізор на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Плазмові панелі колись вважалися вершиною домашнього кінотеатру: яскраві кольори, глибокий чорний і відчуття "ефекту присутності". Та попри культовий статус, такі телевізори зникли з магазинів і поступилися місцем новішим технологіям.

Про те, чому так сталося, пише GSMinfo.

Реклама
Читайте також:

Чому "плазма" стала легендою і чому її епоха завершилася

Плазмові телевізори працювали на основі комірок із газом (ксенон або неон), поділених на червоний, зелений і синій субпікселі. Під напругою газ іонізувався, ставав плазмою, випромінював ультрафіолет, який збуджував фосфор — так формувалося зображення. Саме ця схема давала високу контрастність, глибокі чорні тони й широкі кути огляду, що запам'яталися глядачам.

Головна принада — насичена картинка з відмінною передачею темних сцен і відчутним зануренням у фільми. Деякі власники навіть жартували про "обігрів" кімнати: значне тепловиділення інколи сприймалося як практичний бонус узимку.

Поряд із плюсами "плазма" мала помітні мінуси. Ефект вигоряння статичних елементів (burn-in) став однією з головних проблем: згодом виробники, зокрема Panasonic із Real Black Drive, пом'якшили цей недолік, але тенденцію вже не зупинили. Високе енергоспоживання, велика вага, габарити та дорожче виробництво зробили РК-телевізори з LED-підсвіткою привабливішими — тоншими, легшими й економнішими.

Попри завершення випуску, чимало користувачів досі називають плазмові панелі еталоном картинки й продовжують ними користуватися. Назву "плазма" інерційно застосовують до великих сучасних екранів, хоча технологічно це вже інші рішення. Сьогодні LED-, OLED- та інші нові панелі пропонують реалістичнішу картинку, вищі частоти оновлення й тонкий дизайн. Повернення плазми малоймовірне, але її спадок відчутний у розвитку сучасних телевізійних технологій.

Нагадаємо, деякі прилади продовжують споживати енергію навіть у вимкненому стані. У режимі очікування вони непомітно "тягнуть" струм із розетки, що з часом помітно впливає на рахунки за електроенергію.

Також ми писали, що багато сучасних телевізорів мають розширені можливості, якими користуються одиниці. Зокрема, USB-порти відкривають додаткові сценарії використання.

гаджети кінотеатри технології плазма телевізор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації