Дзвінки господарю та шоу — для собак створили телевізор

Дзвінки господарю та шоу — для собак створили телевізор

Дата публікації: 26 жовтня 2025 18:29
Оновлено: 18:58
Телевізор для собак — як Dogsplay допомагає улюбленцям без господарів
Собака дивиться телевізор. Фото: кадр з відео

Для собак створили телевізор, оскільки самотність та розлуки є поширеними проблемами, коли господарю доводиться лишати улюбленця наодинці. Тварини зможуть дивитися спеціальні шоу, слухати музику та дзвонити до господаря.

Про це йдеться на сайті Dogsplay.



Телевізор для собак

Ветеринарний біхевіорист Ніколас Г. Додман зазначав, що увімкнення телевізора та перегляд відео ефективно заспокоюють розум собаки.

"Представляємо Dogsplay — універсальне рішення, яке допоможе вашому пухнастому другу розважатися та залишатися на зв’язку, навіть коли ви далеко. Завдяки безпечному для собак дизайну та функціям, адаптованим до потреб господаря, Dogsplay гарантує щастя та комфорт вашого собаки", — йдеться у повідомленні.

Коли собака опиняється в зоні роботи вбудованого сенсора Dogsplay, додаток одразу надсилає господарю повідомлення. За потреби можна під’єднатися до відеодзвінка та поспілкуватися з улюбленцем.

Крім того, у таких телевізорах встановлені фільтри, адаптовані до зорового сприйняття собаки.

На сайті йдеться, що доставку здійснюють до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії, Японії, Гонконгу, Тайваню, Сінгапуру, Малайзії, Індонезії, ОАЕ та Саудівської Аравії. Щодо інших країн просять звертатися на електронну адресу.

У відгуках люди поділилися фото після купівлі телевізора для собак:

Телевізор для собак
Відгук після купівлі. Фото: скриншот
Для собак створили телевізор
Собаки біля телевізора. Фото: скриншот
Dogslplay
Телевізор для собак. Фото: скриншот

Нагадаємо, фахівці з Китаю та Сингапуру створили акумулятор, який працюватиме вічно

Раніше ми розповідали, що означає літера "i" у назвах продуктів Apple. На початку ери пристроїв їй надали зміст.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
