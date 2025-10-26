Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Звонки хозяину и шоу — для собак создали телевизор

Звонки хозяину и шоу — для собак создали телевизор

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 18:29
обновлено: 18:58
Телевизор для собак — как Dogsplay помогает любимцам без хозяев
Собака смотрит телевизор. Фото: кадр из видео

Для собак создали телевизор, поскольку одиночество и разлуки являются распространенными проблемами, когда хозяину приходится оставлять любимца наедине. Животные смогут смотреть специальные шоу, слушать музыку и звонить хозяину.

Об этом говорится на сайте Dogsplay.

Реклама
Читайте также:

Телевизор для собак

Ветеринарный бихевиорист Николас Г. Додман отмечал, что включение телевизора и просмотр видео эффективно успокаивают разум собаки.

"Представляем Dogsplay — универсальное решение, которое поможет вашему пушистому другу развлекаться и оставаться на связи, даже когда вы далеко. Благодаря безопасному для собак дизайну и функциям, адаптированным к потребностям хозяина, Dogsplay гарантирует счастье и комфорт вашей собаки", — говорится в сообщении.

Когда собака оказывается в зоне работы встроенного сенсора Dogsplay, приложение сразу присылает хозяину сообщение. При необходимости можно подключиться к видеозвонку и пообщаться с любимцем.

Кроме того, в таких телевизорах установлены фильтры, адаптированные к зрительному восприятию собаки.

На сайте говорится, что доставку осуществляют в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзию, Индонезию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Относительно других стран просят обращаться на электронный адрес.

В отзывах люди поделились фото после покупки телевизора для собак:

Телевізор для собак
Отзыв после покупки. Фото: скриншот
Для собак створили телевізор
Собаки возле телевизора. Фото: скриншот
Dogslplay
Телевизор для собак. Фото: скриншот

Напомним, специалисты из Китая и Сингапура создали аккумулятор, который будет работать вечно.

Ранее мы рассказывали, что означает буква "i" в названиях продуктов Apple. В начале эры устройств ей придали смысл.

животные технологии собака покупки телевизор
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации