Телевизор для собак — как Dogsplay помогает любимцам без хозяев

Собака смотрит телевизор. Фото: кадр из видео

Для собак создали телевизор, поскольку одиночество и разлуки являются распространенными проблемами, когда хозяину приходится оставлять любимца наедине. Животные смогут смотреть специальные шоу, слушать музыку и звонить хозяину.

Об этом говорится на сайте Dogsplay.

Телевизор для собак

Ветеринарный бихевиорист Николас Г. Додман отмечал, что включение телевизора и просмотр видео эффективно успокаивают разум собаки.

"Представляем Dogsplay — универсальное решение, которое поможет вашему пушистому другу развлекаться и оставаться на связи, даже когда вы далеко. Благодаря безопасному для собак дизайну и функциям, адаптированным к потребностям хозяина, Dogsplay гарантирует счастье и комфорт вашей собаки", — говорится в сообщении.

Когда собака оказывается в зоне работы встроенного сенсора Dogsplay, приложение сразу присылает хозяину сообщение. При необходимости можно подключиться к видеозвонку и пообщаться с любимцем.

Кроме того, в таких телевизорах установлены фильтры, адаптированные к зрительному восприятию собаки.

На сайте говорится, что доставку осуществляют в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Японию, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзию, Индонезию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Относительно других стран просят обращаться на электронный адрес.

В отзывах люди поделились фото после покупки телевизора для собак:

Отзыв после покупки. Фото: скриншот

Собаки возле телевизора. Фото: скриншот

Телевизор для собак. Фото: скриншот

