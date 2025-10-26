Видео
Видео

Ученые создали аккумулятор, который будет работать вечно

Дата публикации 26 октября 2025 18:12
обновлено: 18:20
Долговечная батарея - как ее изобрели ученые
Батарейки. Фото: Unsplash

Органические батареи давно превратились в технологию, которая подходит для устойчивого хранения энергии: они легкие, их можно переработать после использования и что самое главное — они без токсичных металлов. Но главная проблема органических батарей — ограниченная мощность и нестабильность. Но похоже ученые поняли, как можно избавиться от этих проблем.

Команду, которая работала над усовершенствованием органических батарей, возглавили специалисты из Китая и Сингапура, говорится в исследовании в журнале eScience.

Органическая батарея на 40 тысяч циклов зарядки

Специалисты создали аккумулятор, в основе которого является полимер HAT-TP (гексаазатрифенилен-триптицен). Батарея сохраняет 93,4% своей емкости после 40 тысяч циклов зарядки и разрядки. Для ее работы требуется напряжение в 1,32 Вольт — это рекорд для цинк-органических систем.

"Мы продемонстрировали, что трехмерная молекулярная полимеризация — мощная стратегия для преодоления давних барьеров цинк-органических батарей. Материал HAT-TP сочетает высокое напряжение, стабильность и исключительную долговечность, что делает его конкурентным даже по сравнению с неорганическими системами", — отметили соавторы исследования, профессора Чаобинь Хе, Вэньюн Лай и Цичун Чжан.

Как изобретение изменит электронику

Удельная энергия нового типа аккумулятора достигает 192,8 Вт/ч/кг, а экологичность вместе с долговечностью технологии HAT-TP, открывает путь к безопасным и устойчивым системам хранения энергии. Технологию можно применять для сетевых накопителях, гибкой электронике, где используются легкие и нетоксичные источники питания.

Как сообщалось ранее, в Сиднее создали самую большую и эффективную трехслойную солнечную панель на основе перовскита и кремния, которая использует три слоя полупроводников. Это инновационное сочетание позволило рекордно повысить коэффициент преобразования солнечной энергии в электричество. Также мы рассказывали, что американские военные тестируют технологию для преобразования воздуха в питьевую воду. Ею хотят обеспечивать солдат, которые будут участвовать в боевых действиях.

изобретение ученые технологии батерея аккумулятор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
