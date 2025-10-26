Відео
Україна
Вчені створили акумулятор, який працюватиме вічно

Вчені створили акумулятор, який працюватиме вічно

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 18:20
Вчені винайшли довговічну батарею — як їм це вдалося
Батарейки. Фото: Unsplash

Органічні батареї давно перетворилися в технологію, яка підходить для сталого зберігання енергії: вони легкі, їх можна переробити після використання і що найголовніше — вони без токсичних металів. Та головна проблема органічних батарей — обмежена потужність і нестабільність. Та схоже, вчені зрозуміли, як можна позбавитися від цих проблем. 

Команду, яку працювала над удосконаленням органічних батарей, очолили фахівці з Китаю та Сингапуру, йдеться у дослідженні в журналі eScience.

Читайте також:

Органічна батарея на 40 тисяч циклів заряджання

Фахівці створили акумулятор, в основі якого є полімер HAT-TP (гексаазатрифенилен-триптицен). Батарея зберігає 93,4% своєї ємності після 40 тисячі циклів заряджання та розряджання. Для її роботи потрібна напруга в 1,32 Вольт — це рекорд для цинк-органічних систем.

"Ми продемонстрували, що тривимірна молекулярна полімеризація — потужна стратегія для подолання давніх бар'єрів цинк-органічних батарей. Матеріал HAT-TP поєднує високу напругу, стабільність і виняткову довговічність, що робить його конкурентним навіть порівняно з неорганічними системами", — зауважили співавтори дослідження, професори Чаобінь Хе, Веньюн Лай та Цічун Чжан.

Як винахід змінить електроніку

Питома енергія нового типу акумулятора сягає 192,8 Вт/год/кг, а екологічність разом із довговічністю технології HAT-TP, відкриває шлях до безпечних і сталих систем зберігання енергії. Технологію можна застосовувати для мережевих накопичувачах, гнучкій електроніці, де використовуються легкі й нетоксичні джерела живлення.

Як повідомлялося раніше, в Сіднеї створили найбільшу та найефективнішу тришарову сонячну панель на основі перовскіту й кремнію, яка використовує три шари напівпровідників. Це інноваційне поєднання дало змогу рекордно підвищити коефіцієнт перетворення сонячної енергії в електрику. Також ми розповідали, що американські військові тестують технологію для перетворення повітря у питну воду. Нею хочуть забезпечувати для солдатів, які братимуть участь у бойових діях.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
