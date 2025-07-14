Найбільше у світі піщана батарея запрацювала у Фінляндії — для чого вона потрібна

Піщана батарея у Фінляндії. Фото: кадр з відео

У Фінляндії цього року запрацювала найбільша у світі піщана батарея. Так країна хоче максимально ефективно використовувати власні поновлювані джерела енергії.

Про це повідомляє IFLScience.

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Детальніше про піщану батарею

Наразі об'єкт працює в обмеженому режимі, але коли батарею переведуть на повноцінний режим роботи, вона допоможе скоротить викиди вуглецю від місцевої теплової мережі приблизно на 160 тонн на рік. Тож рівень викидів від опалення лише одного району знизиться на 70%, зазначається у статті.

Піщану батарею збудувала компанія Polar Night в муніципалітеті Порнайнен на півдні Фінляндії. Її висота становить 13 метрів, а ширина — 15 метрів. Ця система може продукувати 1 мегават теплової енергії та зберігати до 100 мегават-годин енергії.

Як зазначається, піщана батарея — великий резервуар, у якому є близько двох тисяч тонн подрібненого талькового каменю. Надлишкову теплову енергію від поновлюваних джерел закачують у систему через кам'яний матеріал та утримують кілька годин, днів або навіть тижнів.

Якщо виникне гостра потреба в енергії — її вивільнять. Це буде кипляча вода, пара або потік нагрітого повітря.

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