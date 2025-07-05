Морські та річкові перли — що про них потрібно знати

Морські та річкові перли — у чому різниця та скільки коштують
Прикраси з перлами чудові — це символ елегантності та аристократичної бездоганності. Для створення дизайну ювелірних виробів використовують два види натуральних перлів — річковий та морський.
Редакція Новини.LIVE розповідаємо, у чому між ними відмінність.
Перли морські та річкові
Молюски, які вміють створювати перли, пристосувалися до життя як у морі чи океані, так і в річках. Хімічний склад води при цьому впливає на якість, колір і розмір перлин. Перлина виникає, коли молюск у воді натрапляє на стороннє тіло:
- піщинку;
- комаху;
- частинку мушлі.
Обгортаючи невідомий предмет перламутром, молюск намагається себе захистити. І тоді виникає блискуча кулька.
Перлини, які видобувають з морської мушлі, як правило, у розмірах більші. На це впливає як склад води, а також час, у який була вирощена устриця. Якщо намистини з перлами невеликого або середнього розміру, то їхнє походження — з прісноводної води.
Також морські перли мають ширшу колірну гаму. Так, вони бувають:
- білими;
- золотистими;
- кремовими;
- зеленими;
- сірими;
- чорними.
У морських перлин колір рівномірніший за річкові перлини, які відрізняються м'яким матовим блиском.
Які перли дорожчі
Коштують перли по-різному: морські перлини, зазвичай, дорожчі. На прикраси з прісноводними перлами ціни доступніші. Також вони лише трохи поступаються красою дорожчим морським перлам.
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