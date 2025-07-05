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Головна Індустрії Морські та річкові перли — у чому різниця та скільки коштують

Морські та річкові перли — у чому різниця та скільки коштують

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 06:20
Морські та річкові перли — що про них потрібно знати
Ювелірні вироби з перлів. Фото: УНІАН

Прикраси з перлами чудові — це символ елегантності та аристократичної бездоганності. Для створення дизайну ювелірних виробів використовують два види натуральних перлів — річковий та морський.

Редакція Новини.LIVE розповідаємо, у чому між ними відмінність.

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Перли морські та річкові 

Молюски, які вміють створювати перли, пристосувалися до життя як у морі чи океані, так і в річках. Хімічний склад води при цьому впливає на якість, колір і розмір перлин. Перлина виникає, коли молюск у воді натрапляє на стороннє тіло:

  • піщинку;
  • комаху;
  • частинку мушлі.

Обгортаючи невідомий предмет перламутром, молюск намагається себе захистити. І тоді виникає блискуча кулька. 

Перлини, які видобувають з морської мушлі, як правило, у розмірах більші. На це впливає як склад води, а також час, у який була вирощена устриця. Якщо намистини з перлами невеликого або середнього розміру, то їхнє походження — з прісноводної води.

Також морські перли мають ширшу колірну гаму. Так, вони бувають:

  • білими;
  • золотистими;
  • кремовими;
  • зеленими;
  • сірими;
  • чорними.

У морських перлин колір рівномірніший за річкові перлини, які відрізняються м'яким матовим блиском.

Які перли дорожчі 

Коштують перли по-різному: морські перлини, зазвичай, дорожчі. На прикраси з прісноводними перлами ціни доступніші. Також вони лише трохи поступаються красою дорожчим морським перлам.

Раніше ми розповідали про найбільший діамант у світі. Його знайшли у 2024 році. Дізнавайтесь також, які прикраси знову популярні серед українців. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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