Морські та річкові перли — що про них потрібно знати

Ювелірні вироби з перлів. Фото: УНІАН

Прикраси з перлами чудові — це символ елегантності та аристократичної бездоганності. Для створення дизайну ювелірних виробів використовують два види натуральних перлів — річковий та морський.

Редакція Новини.LIVE розповідаємо, у чому між ними відмінність.

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Перли морські та річкові

Молюски, які вміють створювати перли, пристосувалися до життя як у морі чи океані, так і в річках. Хімічний склад води при цьому впливає на якість, колір і розмір перлин. Перлина виникає, коли молюск у воді натрапляє на стороннє тіло:

піщинку;

комаху;

частинку мушлі.

Обгортаючи невідомий предмет перламутром, молюск намагається себе захистити. І тоді виникає блискуча кулька.

Перлини, які видобувають з морської мушлі, як правило, у розмірах більші. На це впливає як склад води, а також час, у який була вирощена устриця. Якщо намистини з перлами невеликого або середнього розміру, то їхнє походження — з прісноводної води.

Також морські перли мають ширшу колірну гаму. Так, вони бувають:

білими;

золотистими;

кремовими;

зеленими;

сірими;

чорними.

У морських перлин колір рівномірніший за річкові перлини, які відрізняються м'яким матовим блиском.

Які перли дорожчі

Коштують перли по-різному: морські перлини, зазвичай, дорожчі. На прикраси з прісноводними перлами ціни доступніші. Також вони лише трохи поступаються красою дорожчим морським перлам.

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