Модні прикраси 2025 — що носити цього року

Які прикраси будуть у тренді у 2025 році — пасують до всього
Прикраси завжди були більше, ніж просто аксесуари. Вони здатні доповнити будь-який образ, підкреслити ваш настрій чи додати сміливого акценту. А у 2025 році тенденції ювелірного світу обіцяють бути ще цікавішими, адже мода повертається до природності, експериментів та елегантності.
Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Які прикраси стануть ідеальним вибором для 2025 року
Перли
Перли стають справжнім хітом. Особливо популярними будуть прикраси з бароковими перлинами — їхня неправильна форма додає образу витонченості й тендітності. Сережки, намиста та чокери з перлами чудово пасують до будь-якого вбрання — від суконь до повсякденних джинсів.
Квіткові мотиви
Природні мотиви знову на піку популярності. Дизайнери створюють каблучки у формі квітів, підвіски у вигляді листя та сережки із масивними пелюстками. Такі прикраси не лише додають природного шарму образу, а й стають своєрідним символом турботи про навколишній світ.
Довгі ланцюжки
Довгі намиста і ланцюжки повертаються з естетикою 1920-х років. Вони прекрасно доповнюють як вечірні вбрання, так і повсякденні луки. А якщо додати кулон або кілька разів обмотати їх навколо шиї — ви точно будете у центрі уваги.
Сharm-браслети
Браслети з підвісками знову повертаються. Їх можна нашаровувати, прикрашати сумки чи взуття або ж використовувати як головний акцент. Від ностальгічних металевих підвісок до сучасних делікатних варіантів — charm-браслети чудово підійдуть до будь-якого стилю.
Чокери
Тонкі стрічки навколо шиї, прикрашені бісером чи мереживом, знову в моді. Ви можете не купувати готові варіанти, а створити чокер власноруч, використовуючи шовк, оксамит чи будь-які інші матеріали. Це додасть образу унікальності.
Брошки
Брошки тріумфально повертаються. Вони можуть бути як класичними з дорогоцінними каменями, так і сучасними — у формі пташок чи квітів. Такий аксесуар додасть навіть найпростішому образу цікавого акценту.
Як бачимо, у 2025 році прикраси стануть ще більш універсальними. Тому сміливо експериментуйте та створюйте власний стиль за допомогою цих модних трендів.
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