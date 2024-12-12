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Які прикраси будуть у тренді у 2025 році — пасують до всього

12 грудня 2024 21:09
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні прикраси 2025 — що носити цього року
Прикраси на руці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Прикраси завжди були більше, ніж просто аксесуари. Вони здатні доповнити будь-який образ, підкреслити ваш настрій чи додати сміливого акценту. А у 2025 році тенденції ювелірного світу обіцяють бути ще цікавішими, адже мода повертається до природності, експериментів та елегантності.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Перли

Перли стають справжнім хітом. Особливо популярними будуть прикраси з бароковими перлинами — їхня неправильна форма додає образу витонченості й тендітності. Сережки, намиста та чокери з перлами чудово пасують до будь-якого вбрання — від суконь до повсякденних джинсів.

Перла мають дуже вишуканий вигляд в якості прикраси
Перли у намисті. Фото з Instagram

Квіткові мотиви

Природні мотиви знову на піку популярності. Дизайнери створюють каблучки у формі квітів, підвіски у вигляді листя та сережки із масивними пелюстками. Такі прикраси не лише додають природного шарму образу, а й стають своєрідним символом турботи про навколишній світ.

Квіткові мотиви у прикрасах знову в тренді
Сережки з квітковим мотивом. Фото: Freepik

Довгі ланцюжки

Довгі намиста і ланцюжки повертаються з естетикою 1920-х років. Вони прекрасно доповнюють як вечірні вбрання, так і повсякденні луки. А якщо додати кулон або кілька разів обмотати їх навколо шиї — ви точно будете у центрі уваги.

Довгі ланцюги завжди привертають увагу в образі
Довгий ланцюг на шиї. Фото з Instagram 

Сharm-браслети

Браслети з підвісками знову повертаються. Їх можна нашаровувати, прикрашати сумки чи взуття або ж використовувати як головний акцент. Від ностальгічних металевих підвісок до сучасних делікатних варіантів — charm-браслети чудово підійдуть до будь-якого стилю.

Сharm-браслети не виходять з моди
Сharm-браслет. Фото з Instagram 

Чокери

Тонкі стрічки навколо шиї, прикрашені бісером чи мереживом, знову в моді. Ви можете не купувати готові варіанти, а створити чокер власноруч, використовуючи шовк, оксамит чи будь-які інші матеріали. Це додасть образу унікальності.

Чокери задають тренд 2025 року
Чокер. Фото з Instagram 

Брошки

Брошки тріумфально повертаються. Вони можуть бути як класичними з дорогоцінними каменями, так і сучасними — у формі пташок чи квітів. Такий аксесуар додасть навіть найпростішому образу цікавого акценту.

Брошки мають дуже стильний вигляд в образі
Стильна брошка. Фото з Instagram 

Як бачимо, у 2025 році прикраси стануть ще більш універсальними. Тому сміливо експериментуйте та створюйте власний стиль за допомогою цих модних трендів.

Раніше ми писали про те, які фасони сумок будуть в тренді наступного року. 

Також ми повідомляли, який аксесуар варто додати до свого новорічного образу, щоб не залишитись непоміченою.

мода аксесуари краса стиль прикраси

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