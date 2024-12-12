Модные украшения 2025 — что носить в этом году

Какие украшения будут в тренде в 2025 году — подходят под все
Украшения всегда были больше, чем просто аксессуары. Они способны преобразить любой образ, подчеркнуть ваше настроение или добавить смелый акцент. А в 2025 году тенденции ювелирного мира обещают быть еще более интересными, ведь мода возвращается к естественности, экспериментам и элегантности.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Какие украшения станут идеальным выбором для 2025 года
Жемчуг
Жемчуг становится настоящим хитом. Особенно популярны будут украшения с барочными жемчужинами — их неправильная форма придает образу утонченности и хрупкости. Серьги, бусы и чокеры с жемчугом прекрасно подходят к любому наряду — от платьев до повседневных джинсов.
Цветочные мотивы
Естественные мотивы снова на пике популярности. Дизайнеры создают кольца в форме цветов, подвески в виде листьев и серьги с массивными лепестками. Такие украшения не только придают природного шарма образу, но и становятся своеобразным символом заботы об окружающем мире.
Длинные цепочки
Длинные бусы и цепочки возвращаются с эстетикой 1920-х годов. Они прекрасно дополняют как вечерние наряды, так и обычные луки. А если добавить кулон или несколько раз обмотать их вокруг шеи, вы точно будете в центре внимания.
Сharm-браслеты
Браслеты с подвесками снова возвращаются. Их можно наслаивать, украшать сумки или обувь или использовать как главный акцент. От ностальгических металлических подвесок до современных деликатных вариантов — charm-браслеты отлично подойдут к любому стилю.
Чокеры
Тонкие ленты вокруг шеи, украшенные бисером или кружевом, снова в моде. Вы можете не покупать готовые варианты, а создать чокер своими руками, используя шелк, бархат или любые другие материалы. Это придаст образу уникальности.
Броши
Броши триумфально возвращаются. Они могут быть как классическими с драгоценными камнями, так и современными — в форме птиц или цветов. Такой аксессуар придаст даже самому простому образу интересного акцента.
Как видим, в 2025 году украшения станут еще более универсальными. Поэтому смело экспериментируйте и создавайте свой стиль с помощью этих модных трендов.
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