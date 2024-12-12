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Какие украшения будут в тренде в 2025 году — подходят под все

12 декабря 2024 21:09
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные украшения 2025 — что носить в этом году
Украшения на руке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Украшения всегда были больше, чем просто аксессуары. Они способны преобразить любой образ, подчеркнуть ваше настроение или добавить смелый акцент. А в 2025 году тенденции ювелирного мира обещают быть еще более интересными, ведь мода возвращается к естественности, экспериментам и элегантности.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Жемчуг

Жемчуг становится настоящим хитом. Особенно популярны будут украшения с барочными жемчужинами — их неправильная форма придает образу утонченности и хрупкости. Серьги, бусы и чокеры с жемчугом прекрасно подходят к любому наряду — от платьев до повседневных джинсов.

Жемчуг имеет очень изысканный вид в качестве украшения.
Жемчуг в ожерелье. Фото с Instagram

Цветочные мотивы

Естественные мотивы снова на пике популярности. Дизайнеры создают кольца в форме цветов, подвески в виде листьев и серьги с массивными лепестками. Такие украшения не только придают природного шарма образу, но и становятся своеобразным символом заботы об окружающем мире.

Цветочные мотивы в украшениях снова в тренде
Серьги с цветочным мотивом. Фото: Freepik

Длинные цепочки

Длинные бусы и цепочки возвращаются с эстетикой 1920-х годов. Они прекрасно дополняют как вечерние наряды, так и обычные луки. А если добавить кулон или несколько раз обмотать их вокруг шеи, вы точно будете в центре внимания.

Длинные цепи всегда привлекают внимание в образе
Длинная цепь на шее. Фото с Instagram

Сharm-браслеты

Браслеты с подвесками снова возвращаются. Их можно наслаивать, украшать сумки или обувь или использовать как главный акцент. От ностальгических металлических подвесок до современных деликатных вариантов — charm-браслеты отлично подойдут к любому стилю.

Сharm-браслеты не выходят из моды
Сharm-браслет. Фото с Instagram

Чокеры

Тонкие ленты вокруг шеи, украшенные бисером или кружевом, снова в моде. Вы можете не покупать готовые варианты, а создать чокер своими руками, используя шелк, бархат или любые другие материалы. Это придаст образу уникальности.

Чокеры задают тренд 2025 года
Чокер. Фото с Instagram

Броши

Броши триумфально возвращаются. Они могут быть как классическими с драгоценными камнями, так и современными — в форме птиц или цветов. Такой аксессуар придаст даже самому простому образу интересного акцента.

Броши выглядят очень стильно в образе.
Стильная брошь. Фото с Instagram

Как видим, в 2025 году украшения станут еще более универсальными. Поэтому смело экспериментируйте и создавайте свой стиль с помощью этих модных трендов.

Раньше мы писали о том, какие фасоны сумок будут в тренде в следующем году.

Также мы сообщали, какой аксессуар следует добавить к своему новогоднему образу, чтобы не остаться незамеченной.

мода аксессуары красота стиль украшения

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