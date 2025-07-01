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Головна Мода Бабусині прикраси знову в моді — тренд із СРСР

Бабусині прикраси знову в моді — тренд із СРСР

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 09:19
Бабусині прикраси знову у моді — тренд на аксесуари з минулого
Масивні прикраси. Фото: Freepik

Мода, як і життя, любить повертатися до витоків — те, що ще вчора припадало пилом у бабусиній шкатулці, сьогодні блищить на модних зйомках і в Instagram-стрічках блогерок. Радянські прикраси несподівано отримали нове дихання і дуже органічно вписалися в сучасний стиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Як радянські прикраси стали модним хітом

Буси, які пам’ятають фільми з юності наших мам

Пам’ятаєте ті великі скляні чи пластикові намиста, що так любили жінки у 70-х і 80-х? Сьогодні вони знову в топі. Яскраві кольори, особливо кислотні або навпаки — ніжно-пастельні, тепер чудово комбінуються з актуальними речами: топами-бандо, лляними сорочками, простими сукнями. Чим більше шарів і різних фактур — тим краще. Це вже не просто аксесуар, а повноцінний акцент образу.

Час діставати бабусині буси з серванту
Буси. Фото з Instagram

Янтар — нестаріюча класика

Ще не так давно вважався чимось "з минулого", але сьогодні — це must have для тих, хто любить природну естетику. Особливо цінується необроблений балтійський янтар з живими включеннями, медовими переливами і неідеальною формою. Найкраще поєднувати його з лляними або в’язаними речами, дерев’яними аксесуарами, грубим денімом. А масивні буси з янтарю ідеально виглядають поверх оверсайз-сорочки.

В тренді нестандартні аксесуари
Намисто. Фото з Instagram

Овальні кулони з натуральним камінням

Лунний камінь, малахіт, рожевий кварц чи агат — усе це каміння знову на піку. Але тепер їх подають інакше: не на тонких ланцюжках, а на грубих шнурках або в багатошарових комбінаціях. Часто в необробленій, майже сирій оправі.

Прикраси з натуральним камінням в моді
Овальний кулон. Фото з Instagram

Це дає той самий актуальний "недбалий шик". А рожевий кварц — ідеальний для ніжних образів, лабрадор переливається синім і додає містики, агат — для нестандартних рішень.

Раніше ми писали про те, яку прикрасу в стилі бохо цього сезону хочуть всі.

Також ми повідомляли про модний браслет, яким можна доповнити будь-який образ.

СРСР мода тренди стиль прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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