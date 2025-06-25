Універсальна бохо-прикраса, що пасує до всього — модниці в неї закохалися

Процес створення прикрас. Фото: Freepik

Літо 2025 повертає до життя один із найнесподіваніших трендів — прикраси з мушлями. Але не поспішайте згадувати дешеві сувенірні намиста чи браслети з дитинства. Ні, зараз усе інакше.

Новини.LIVE пояснить, про що мова.

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Тепер це вже не пляжний аксесуар, а справжній витвір мистецтва. Скульптурні, мінімалістичні, у золотому відтінку — такі прикраси мають зрілий й елегантний вигляд. Їх вже можна побачити в нових колекціях і на вулицях модних столиць.

Кулон з мушлями. Фото з Instagram

Першими цей тренд підхопили у Chloé — їхня колекція весна-літо 2025 просто закохала у себе. Великі мушлі, виблискуючі золотим блиском, з’явилися на сережках, браслетах і масивних підвісках. Найкрутіше в них те, що вони не потребують жодних складних луків: достатньо білої сорочки з льону — і образ уже дихає літом.

Прикраса в стилі бохо. Фото з Instagram

Мушлі чудово вписуються в бохо-естетику, яка знову на піку. Вони надають образу легкості, відпусткового вайбу й трохи того самого "пустити все на самоплив", що так потрібно у розпал сезону. До того ж мушля на шиї нині — не просто тренд. Це може бути й пам’ятний талісман, і стильна сімейна річ. У неї є вага і не тільки фізична. Це прикраса, яку хочеться носити весь час, а не забути на дні шухляди до наступної поїздки на узбережжя.

Стильний образ з трендовою прикрасою. Фото з Instagram

Як носити ці кулони

Варіантів безліч: від тонких ланцюжків із маленькими мушлями до великих, майже скульптурних підвісок, які стають головним акцентом усього образу. І найкраще — вони пасують усім: тим, хто мріє про море, і тим, хто давно навчився носити його з собою, куди б не йшли.

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