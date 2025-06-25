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Головна Мода Найбажаніша прикраса сезону в стилі бохо — ще й універсальна

Найбажаніша прикраса сезону в стилі бохо — ще й універсальна

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 18:16
Універсальна бохо-прикраса, що пасує до всього — модниці в неї закохалися
Процес створення прикрас. Фото: Freepik
Ключові моменти Сучасні кулони з мушлями, що можна носити з усім

Літо 2025 повертає до життя один із найнесподіваніших трендів — прикраси з мушлями. Але не поспішайте згадувати дешеві сувенірні намиста чи браслети з дитинства. Ні, зараз усе інакше.

Новини.LIVE пояснить, про що мова.

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Сучасні кулони з мушлями, що можна носити з усім

Тепер це вже не пляжний аксесуар, а справжній витвір мистецтва. Скульптурні, мінімалістичні, у золотому відтінку — такі прикраси мають зрілий й елегантний вигляд. Їх вже можна побачити в нових колекціях і на вулицях модних столиць.

Кулони з мушлями ідеальні для літнього сезону
Кулон з мушлями. Фото з Instagram

Першими цей тренд підхопили у Chloé — їхня колекція весна-літо 2025 просто закохала у себе. Великі мушлі, виблискуючі золотим блиском, з’явилися на сережках, браслетах і масивних підвісках. Найкрутіше в них те, що вони не потребують жодних складних луків: достатньо білої сорочки з льону — і образ уже дихає літом.

Кулони, що підійдуть майже до будь-якого образу
Прикраса в стилі бохо. Фото з Instagram

Мушлі чудово вписуються в бохо-естетику, яка знову на піку. Вони надають образу легкості, відпусткового вайбу й трохи того самого "пустити все на самоплив", що так потрібно у розпал сезону. До того ж мушля на шиї нині — не просто тренд. Це може бути й пам’ятний талісман, і стильна сімейна річ. У неї є вага і не тільки фізична. Це прикраса, яку хочеться носити весь час, а не забути на дні шухляди до наступної поїздки на узбережжя.

Прикраса, що може стати і вашим талісманом
Стильний образ з трендовою прикрасою. Фото з Instagram

Як носити ці кулони

Варіантів безліч: від тонких ланцюжків із маленькими мушлями до великих, майже скульптурних підвісок, які стають головним акцентом усього образу. І найкраще — вони пасують усім: тим, хто мріє про море, і тим, хто давно навчився носити його з собою, куди б не йшли.

Раніше ми писали про те, без якого браслету не обходиться жоден модний образ цього сезону.

Також ми повідомляли про модні прикраси для жінок після 35 років.

мода тренди аксесуари стиль прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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